Un nou marc legal al futbol contra el covid-19

Fent equilibris per tal d’intentar salvar el màxim volum de negoci, el món del futbol busca solucions per refer els seus calendaris. Així, la Federació Internacional de Futbol, la FIFA, va fer públic el nou marc legal que permetrà acabar la present temporada més enllà del 30 de juny. La FIFA va recordar que no dependrà d’ells dir quan tornen els partits, ja que aquesta decisió dependrà de la pandèmia i dels governs, però de moment ha creat les condicions perquè les lligues puguin acabar-se durant aquest estiu, inicialment sense espectadors.

Un dels grans problemes que tenia allargar la temporada era afrontar els contractes dels futbolistes amb finalització el 30 de juny. La solució ha estat establir que si un contracte acaba en la data de finalització original de la temporada, és a dir, el 30 de juny en el cas de la major part de grans lligues, aquest venciment s’ha de prolongar fins a la nova data de terme de la temporada, sigui quina sigui. És a dir, els jugadors que acaben contracte aquest estiu no poden canviar d’equip fins que no acabi el seu campionat de lliga, sigui quan sigui, sobre el terreny de joc, per evitar que acabin la temporada amb un club diferent. En el cas dels futbolistes que ja tenien signat un nou contracte per començar el primer de juliol, no serà vigent fins que comenci el següent curs sobre els terrenys de joc. Amb un comunicat, la FIFA va explicar que si es trepitgen períodes d’inscripció, sempre tindrà prioritat “el club anterior per completar la temporada amb el seu equip original, per tal de salvaguardar la integritat de les lligues nacionals”. Diferents associacions de jugadors, com l’espanyola, l’AFE, s’han posicionat en contra d’aquesta proposta, defensant la validesa de les dates anteriors. “L’AFE defensa el dret individual de cada treballador, drets que caldrà respectar llevat d’acord entre les parts. La FIFA no té competència legal en les relacions laborals entre clubs i futbolistes”, explica el president David Aganzo. La FIFA es tornarà a reunir amb les associacions de jugadors durant els pròxims dies per tal d’evitar que el cas acabi a la justícia ordinària. I tot, amb la UEFA, l’associació europea, demanant que es torni a jugar aquest juny sense espectadors, postura que defensen la major part de lligues grans. Altres, com la belga o la dels Països Baixos, defensen que seria millor donar per acabada la temporada, fet que ha provocat una amenaça de sanció de la mateixa UEFA als països que no acabin els seus campionats.

Jugar cada 72 hores

La FIFA també modificarà la finestra de fitxatges per adaptar-la als nous calendaris. Uns calendaris que ningú coneix, tot i que alguns els comenten, com el president de la Lliga espanyola, Javier Tebas, que afirma: “Creiem que podem reprendre la Lliga el 28 de maig o el 6 de juny. Si comencem la Lliga el 28 de maig, el mes de juliol serà per a la Champions. Si comencem el 6 de juny, totes les competicions es jugarien fins al 31 de juliol, i si reprenem la Lliga a finals de juny, la Champions la jugarem a l’agost”. L’optimisme de Tebas, però, no el comparteix tothom. També ahir, la Federació Espanyola va pactar amb l’AFE quin serà el protocol que caldrà seguir quan el govern autoritzi el retorn dels partits. Els acords presos per la comissió mixta inclouen jugar com a mínim cada 72 hores i, com que el campionat es reprendrà a l’estiu, cada partit tindria dues pauses obligatòries d’hidratació, una a cada part, per lluitar contra la calor, que seran ordenades per l’àrbitre. Tebas, però, havia demanat jugar cada 48 hores per fer espai a un calendari que segueix pendent del covid-19. Un calendari que podria acabar als jutjats si futbolistes, lligues i federacions no es posen d’acord.