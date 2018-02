Ander Mirambell no passa el tall i es queda a les portes de la final olímpica

Ander Mirambell no disputarà la final olímpica de 'skeleton'. El català no ha aconseguit classificar-se entre els 20 millors en les tres rondes de classificació i, per tant, no ha aconseguit passar el tall per competir a la final. Tot i això, Mirambell ha aconseguit la seva millor actuació en una cita olímpica.

El pilot barceloní, que tenia per objectiu acabar entre els 15 millors en la que és la seva tercera participació olímpica després de Vancouver i Sotxi, ha baixat la pista en un temps de 51.59 i ha acabat 23è en total, un temps que el deixa fora del grup de 20 que disputen la quarta i definitiva ronda.

GRACIAS por empujar el trineo,GRACIAS por hacer historia juntos y GRACIAS por hacer Skeleton un deporte de moda!El resultado no era el esperado pr me voy con l mejor bajada,lo he dado todo!Estamos un escalón x debajo en cuanto material!Empieza un nuevo camino sonriendo! #GoAnder pic.twitter.com/4TDYrH4AgP — Ander Mirambell (@AnderSkeleton) 16 de febrer de 2018

"Gràcies per empènyer el trineu, gràcies per fer història junts i gràcies per fer del 'skeleton' un esport de moda!", ha dit Mirambell al seu compte de Twitter. "El resultat no ha estat l'esperat però me'n vaig amb la millor baixada, ho he donat tot. Estem un esglaó per sota pel que fa al material! Comença un nou camí somrient", ha afegit el català.

Javier Fernández, segon després del programa curt

El patinador madrileny Javier Fernández ha aconseguit la segona millor puntuació en el programa curt de patinatge artístic sobre gel i, per tant, la matinada d'aquest dissabte lluitarà per les medalles. La millor puntuació ha estat per al japonès Yuzuru Hanyu, que defensa la corona olímpica. Hanyu, que tornava a la competició després de superar una lesió, ha estat brillant i ha aconseguit 118.68 punts, 4.10 més que el madrileny. Un altre japonès, Shoma Uno, ha acabat tercer.

"Quatre punts no són res", ha dit a l'agència EFE Fernández, que espera que aquesta propera matinada de divendres a dissabte sigui "un gran dia". El madrileny, que en la tercera cita olímpica persegueix la seva primera medalla, ha indicat que està "molt satisfet" amb el programa curt que ha fet. "Sí que estaria content amb un podi, però el somni seria ser el primer", ha afegit.

540x409 El patinador madrileny Javier Fernández, durant l'execució del programa curt / JOHN SIBLEY / REUTERS El patinador madrileny Javier Fernández, durant l'execució del programa curt / JOHN SIBLEY / REUTERS

Amb els acords de 'Temps moderns' de Charlie Chaplin, Fernández ha clavat tots els salts del seu programa. Ha començat amb una combinació de quàdruple i triple 'toe' i ha seguit amb el que era el salt més complicat de la seva actuació, el quàdruple 'salchow', que també ha executat a la perfecció. El fet d'haver clavat aquest salt, que li ha donat més d'un maldecap durant la temporada, li hauria de donar confiança per encarar el programa lliure, en el que si compleix el que té estipulat, haurà d'executar en un parell d'ocasions. Un cop ha fet el triple 'àxel', només quedaven la seqüència de passes i les piruetes, en les que el madrileny també excel·leix.

Hanyu, per la seva banda, ha fet canvis en el seu programa a última hora: tenia previst un quàdruple 'loop' que ha decidit canviar per un quàdruple 'salchow', un salt amb més dificultat i, per tant, que suma més puntuació. El japonès també ha clavat el triple 'àxel' i la combinació de quàdruple 'toe' i triple 'toe'.

Per les medalles, a més d'ells dos, també lluitaran el japonès Shoma Uno i el xinès Boyang Jin. Per contra, els errors han condemnat el nord-americà Nathan Chen, que ha fet un programa per oblidar. Ha caigut al quàdruple 'flip' inicial (i, per tant, no ha completat el salt combinat), ha fallat en la recepció del quàdruple 'toe' i també en la del triple 'àxel' i ha acabat 17è, amb 82,27 punts. El canadenc Patrick Chan, que també ha fallat, també ha acabat lluny de les medalles, sisè amb 90,01 punts.

Mathias Mayer acaba amb el domini noruec al supergegant

540x340 L'austríac Matthias Mayer, en acció a Pyeongchang / JONATHAN NACKSTRAND / AFP L'austríac Matthias Mayer, en acció a Pyeongchang / JONATHAN NACKSTRAND / AFP

L'austríac Matthias Mayer, que als Jocs Olímpics de Sotxi 2014 va guanyar l'or en descens, ha aconseguit convertir-se aquest divendres en campió olímpic de supergegant i, de retruc, també ha acabat amb el domini noruec a l'especialitat. Així, s'ha convertit en el primer austríac que guanya l'or en supergegant des que ho va aconseguir, ara fa 20 anys, Hermann Maier a Nagano 98. Mayer ha baixat la pista olímpica en 1:24.44, és a dir, 13 centèsimes menys que el suís Beat Feuz, que ha estat plata, i 18 menys que el noruec Kjetil Jansrud, bronze.

Shiffrin, fora del podi de l'eslàlom femení

540x306 Hansdotter, or a la final d'eslàlom d'esquí alpí, ha pujat al podi amb Holdener (plata) i Gallhuber (bronze) / MIKE SEGAR / REUTERS Hansdotter, or a la final d'eslàlom d'esquí alpí, ha pujat al podi amb Holdener (plata) i Gallhuber (bronze) / MIKE SEGAR / REUTERS

Després de guanyar l'or en la final de l'eslàlom gegant, la gran favorita per aconseguir la medalla d'or en la final l'eslàlom d'esquí alpí, la nord-americana Mikaela Shiffrin, ha quedat fora del podi després d'acabar quarta la prova definitiva. La sueca Frida Hansdotter ha estat la guanyadora, seguida de la suïssa Wendy Holdener i de l'austríaca Katharina Gallhuber.