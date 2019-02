El CN Sabadell, favorit per revalidar la Copa de la Reina de Waterpolo

Del 8 al 10 de febrer el complex municipal de piscines de Sant Feliu de Llobregat acollirà, en el marc del seu 50è aniversari, la XXIII Copa de la Reina Premaat de Waterpolo 2019, una competició en la qual participaran els vuit primers equips classificats de la primera volta de la Lliga Premaat, set dels quals són de casa nostra.

El sorteig va determinar que el CN Terrassa s'enfronti al CN Mediterrani (15 h), el CN Mataró al CN Sabadell (16.35 h), l'EW Saragossa al CN Rubí (18.10 h) i el CN Sant Feliu al CN Sant Andreu (19.45 h). D'aquesta manera, va quedar una banda del quadre molt potent amb Sabadell, Mediterrani, Mataró i Terrassa, és a dir, 4 dels 5 primers equips de la divisió d'honor de waterpolo femení, mentre que de l'altra hi haurà el Sant Andreu, el Sant Feliu, el Rubí i el Saragossa.

Amb 14 títols al seu poder, el Club Natació Sabadell torna a ser, un any més, el gran favorit per revalidar el trofeu, després que l'any passat s'imposés al Club Natació Terrassa per un contundent 17 a 3 a la final que es va disputar a la piscina Josep Vallès del Club Esportiu Mediterrani (Barcelona). El conjunt de David Palma ho ha aconseguit en 10 de les últimes 11 ocasions.

Precisament el CE Mediterrani serà l'encarregat d'inaugurar la competició d'enguany. Les de Marc Comas es jugaran un lloc a les semifinals de dissabte contra el Club Natació Terrassa. Els dos equips ja s'han enfrontat aquest any a la Lliga, a la setena jornada del campionat, amb victòria per a les barcelonines, que es van imposar al conjunt dirigit per Xavi Pérez per només dos gols de diferència (11 a 9).

Les amfitriones, per la seva banda, tindran el primer examen contra el Club Natació Sant Andreu en l'últim partit dels quarts de final. Les andreuenques parteixen com a favorites en aquest enfrontament, sobretot després de la victòria que van aconseguir en el seu duel particular de lliga (11 a 6).

Després que l'edició passada es disputés a Santa Cruz de Tenerife, enguany torna a terres catalanes, on s'havien disputat consecutivament les 12 edicions anteriors. Aquest cop ho fa lluny de Barcelona, tot i que no és el primer cop que l'entitat del Baix Llobregat organitza un torneig d'aquestes característiques. A les antigues instal·lacions ja van celebrar la seva primera Copa, concretament el 2002 amb victòria a la final del CN Sabadell contra el Mediterrani. Ja en les noves instal·lacions, el 2013, van organitzar una nova edició. Manolo Suárez, entrenador del Sant Feliu, espera que la cita sigui una gran jornada per a l'entitat: "El Club, en el seu 50è aniversari, s'ha abocat perquè aquest esdeveniment, a part que esportivament sigui molt gran i molt important, sigui increïble en l'àmbit social".