Donostia decidirà el campió de la Lliga d'hoquei gel

La Pista de gel del Poliesportiu de Puigcerdà era una olla a pressió. Aquest diumenge, després d’11 anys, el Puigcerdà podia guanyar un nou títol de Lliga davant de la seva afició. Una victòria dels catalans els donava el títol. Una victòria del bascos portava la final al cinquè i definitiu partit. El triomf d’aquest dissabte (5-3) en el tercer enfrontament de la final havia revifat les esperances del públic cerdà en el seu equip d’hoquei gel i traslladava tota la pressió al Txuri Urdin, un conjunt que ha dominat amb mà de ferro les últimes temporades, ajudat per un pressupost generós, i que jugava la seva quarta final consecutiva. Els locals eren conscients que els quedava una última carta, a la que es van aferrar els guipuscoans i que decidirà el nou campió de Lliga després que el quart partit acabés amb un enganyós 5 a 9 al marcador.

El Club Gel Puigcerdà, segon classificat de la fase regular, havia aconseguit la seva primera gesta el cap de setmana abans, prenent el factor camp als actuals campions i tornant a casa amb el play-off final de la Superlliga d'hoquei gel empatat a una victòria. Els bascos, primers classificats i campions en 15 ocasions, entre elles les dues últimes, van imposar-se en el primer duel (6-4), però els cerdans no van abaixar els braços i van reconduir la situació guanyant l’endemà, també a domicili (4-6). Una posició impensable fa uns mesos, però que ara, després d'una fase regular molt sòlida, els pot permetre escriure, per mèrits propis, una nova pàgina a la història del club, que enguany compleix 61 anys.

Coneixedors de la situació i sent conscients que la igualtat era màxima, els detalls podien marcar les diferències i 1400 goles es van aplegar al Poliesportiu per fer de l’ambiental un factor clau per ajudar als seus jugadors. L'equip català buscava el seu sisè títol de Lliga, el primer des del 2008, però caldrà esperar, almenys, una setmana més. El Txuri Urdin, en un tot o res, va entrar al gel sense cap intenció de cedir la seva corona de campió de Lliga i va marcar el ritme des de l’inici. Però el Puigcerdà no va donar mai el seu braç a tòrcer malgrat anar a remolc durant tot el partit, portant-lo al límit fins a l’últim període i brindant un autèntic espectacle. Els van faltar forces, però, per afrontar el tram decisiu de partit amb garanties, al qual van arribar només un gol per sota (4-5). El Txuri Urdin ho van aprofitar per imposar la seva experiència i posar aigua al vi a les esperances dels locals. “Seguirem lluitant. Sabem que serà difícil, però ho donarem tot. La pressió ara és seva”, advertia Salva Barnola, entrenador del Puigcerdà, malgrat la derrota. “El més important és que aquests dies s’ha parlat d’hoquei gel i la gent s’hi ha bolcat”, afegia al mateix temps que es lamentava per l’estat físic al que arribaven alguns dels seus jugadors. Donostia decidirà el nou campió.

Nou rumb amb els ulls posats a la base

La gesta del Puigcerdà no fa res més que constatar que la nova etapa del club camina en la bona direcció, després d’estar rondant seriosament la desaparició per problemes econòmics. Tomàs Torrent, president de l’entitat, es mostrava satisfet en acabar el partit: “Estem polint l’equip a un temps rècord i les sensacions són molt bones”. L’entrega i l’entusiasme de tots els jugadors i cos tècnic ha estat clau per capgirar la dinàmica en què es trobaven i arribar fins aquí. “Mica en mica, la gent va anar veient que era un equip de casa, ens va començar a recolzar i s’ha creat una estructura molt bona”, valorava el tècnic català. També els aficionats que es van aplegar a la Pista de Gel tenen les mateixes sensacions. La zona d’aficionats “Jo puck” està esperançada pel futur del club, malgrat admetre que un cop arribats a la final, sempre sap greu no aconseguir l’objectiu final.

La manca de recursos i de reconeixement fan d’aquest esport un autèntic resistent contra els múltiples obstacles que es troben per créixer i engrandeixen, encara més, l’èxit aconseguit per l’entitat de la Cerdanya. En aquest engranatge, els clubs en són una peça clau i, tal com indica el seu president, malgrat el projecte segueixi tenint l’objectiu posat a mig-llarg termini, el treball en l’hoquei gel de base és una premissa irrenunciable. El Puigcerdà és un dels clubs que millor el treballa, amb 6 categories i un creixement considerable en nombre de jugadors i, també, de resultats. “Després de tres temporades treballant molt per tirar el club endavant, estem aconseguint els primers fruits. Però no hem de perdre el nord. Hem d’aconseguir ser autosuficients, amb jugadors de casa”. I, si tot va bé, amb femení a partir de la temporada que ve.

Resultats com els que han aconseguit aquest cap de setmana tornen l’esperança als entusiastes de l’hoquei gel i esperen que amb onades de calor com les que han provocat arribant a la final de Lliga contra tot pronòstic es desfaci el gel que porta tant temps fent de barrera