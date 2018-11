La Federació Catalana d'Atletisme homologa la Rodi Mitja Marató de Lleida

La Rodi Mitja Marató de Lleida està de celebració: la Federació Catalana d'Atletisme l'ha homologat, per la qual cosa les marques que s'aconsegueixin seran oficials en l'àmbit català, cosa que, a partir d'ara, permetrà comptar amb les primeres espases d’aquesta disciplina, que fins ara eren reticents a participar-hi perquè no podien oficialitzar les seves marques. Aquest diumenge passat la prova va fer la seva 26a edició i va comptar amb la participació de 1.500 corredors i corredores (és el segon any que la prova supera el miler de participants), que van fer un recorregut de 21,097 quilòmetres, un circuit homologat per primera vegada per la Federació Catalana d’Atletisme.

Aquesta festa de l'atletisme a Ponent va comptar amb un total de 2.200 participants si també se sumen les curses de 5 km i la cursa infantil celebrades dissabte, el dia abans de la mitja marató. Un altre repte a curt o llarg termini de la Rodi Mitja Marató de Lleida és aconseguir que la prova sigui el campionat de Catalunya de mitges maratons.