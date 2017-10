Ilias Fifa, detingut en una operació contra el dopatge

El campió d’Europa dels 5.000 metres Ilias Fifa va ser detingut aquest dimecres al seu domicili de Santa Coloma de Gramenet per la Policia Nacional en el marc d’una operació contra el dopatge. La investigació, oberta des del mes de juny i conseqüència d’una denúncia de la Policia Nacional, està ordenada pel jutjat d’instrucció número 4 de Mataró. Ahir es van fer 10 escorcolls i 11 detencions, una de les quals Fifa, en diversos domicilis de Catalunya (Santa Coloma de Gramenet, Mollet, Esplugues i Arenys de Mar), Guadalajara i València. Fonts judicials indiquen que la causa, oberta per delicte contra la salut pública, és secreta.

Fifa, de 28 anys, va néixer al Marroc, però abans de complir la majoria d’edat va arribar a Espanya i posteriorment es va nacionalitzar espanyol. Sota la bandera espanyola, Fifa va ser campió d’Europa dels 5.000 metres a Amsterdam l’any 2016. Actualment, pertany al FC Barcelona. El portaveu del club, Josep Vives, va afirmar que el club actuarà amb contundència si “es confirma” la culpabilitat de Fifa, que havia arribat ara fa 11 anys a Espanya amagat als baixos d’un camió provinent del seu Tànger natal. Fifa va ingressar llavors en un centre de menors de Santa Perpètua de Mogoda i després viure en un pis tutelat per la Generalitat de Catalunya, fins que l’entrenadora Esther Rodríguez el va descobrir a l’Agrupació Atlètica Catalunya i va donar inici a una carrera que l’ha ajudat per aconseguir la nacionalitat espanyola, el 2015. El seu triomf a Amsterdam en la final dels 5.000, quan va superar un altre atleta nascut al Marroc però resident a Catalunya, Adel Mixaal, va servir per recordar la seva història de superació. “La meva família és lluny, al Marroc; alguns a Barcelona. La meva mare ho estava veient per la tele”, va dir Fifa, que aquests últims anys ha sigut entrenat per Rafa Caro.

L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport (AEPSAD) va sol·licitar la seva personació, a través de l’Advocacia de l’Estat, en la causa contra Fifa, per “tenir accés a la informació que pogués resultar rellevant, als efectes de depurar responsabilitats davant una possible infracció de les regles antidopatge”.