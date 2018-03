Gairebé 80 anys i intentarà acabar la Marató de Barcelona per lluitar contra la diabetis

Miquel Pucurull complirà 80 anys el 3 de desembre, però encara té forces per córrer la Zurich Marató de Barcelona. El seu objectiu és recaptar fons per a la recerca sobre la diabetis infantil que està fent l'Hospital de Sant Joan de Déu.

"Des del 2014 he fet el mateix cada any. He tingut molta sort perquè he recaptat en total 30.000 euros. Aquest any he engegat la comunicació tard, quan només falten uns dies per a la marató. No ho he fet abans perquè fins l'altre dia, quan vaig fer un entrenament de 30 quilòmetres, no estava segur si podria acabar-la. Ara crec que sí. I sigui quina sigui la quantitat que recapti, serà benvinguda", diu a l'ARA.

"És colpidor saber que els infants que la pateixen estan condemnats, fins que no s’hi arribi, a l’esclavitud de l’agulla que els manté en vida, i a haver de controlar acuradament el que mengen i l’exercici que fan. La recerca requereix molts diners i encara queda un camí molt llarg per arribar a la meta", diu Pucurull, autor de 'Mai no és tard', un llibre editat per Columna que s’ha convertit en un manual imprescindible per evitar que les persones es rovellin.

Les aportacions es poden fer a través de la web 'El meu gra de sorra'.