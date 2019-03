Queralt Castellet busca el seu primer Globus de Cristall

Queralt Castellet busca aquest cap de setmana a Mammoth, als Estats Units, el seu primer Globus de Cristall. La 'rider' catalana disputarà dissabte (20.25 hores) la final de l'última prova de la Copa del Món, en la qual és segona de la general, després d'haver aconseguit un triomf a Calgary i un segon lloc a Suïssa.

Castellet, però, no depèn d'ella mateixa per aconseguir-ho. Per guanyar el Globus de Cristall, la vallesana ha de guanyar la prova i que la xinesa Xuetong Cai, que ara encapçala la classificació, no avanci a la final de dissabte en la classificació que es disputarà aquest dijous (20.25 hores).

Si Castellet guanya el Globus de Cristall, seria el segon cop que la delegació espanyola l'obtingués en tota la història, després del que va aconseguir Lucas Eguibar el 2015.