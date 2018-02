Queralt Castellet acaba setena a la final de 'halfpipe' dels Jocs de Pyeongchang

La vallesana Queralt Castellet no ha pogut aconseguir una de les medalles a les quals aspirava a la prova de 'halfpipe' dels Jocs de Pyeongchang, que s'ha disputat al Phoenix Park, després de finalitzar al setè lloc.

La catalana ha explicat que està "bastant cabrejada" per no haver pogut "'planxar' la ronda que tenia preparada". "És el que hi ha. Cal seguir treballant. He fet els trucs forts en la tercera, tenia la ronda, però no ha sortit bé", ha afegit.

La nord-americana Chloe Kim ha guanyat la prova en sumar, en la millor de les seves tres rondes, un total de 98.25 punts, mentre que Queralt n'ha obtingut 67.75 en la seva millor baixada, la segona, que li ha valgut un diploma olímpic.

La medalla de plata ha estat per a la xinesa Liu Jiayu amb 89,75 punts, mentre que el bronze ha anat a parar a les mans de la nord-americana Arielle Gold, amb 85,75 punts.

Sobre el fet de pensar en els següents Jocs Olímpics, Castellet ha indicat que no descarta res: "Sí que em plantejo un altre cicle olímpic, aquests Jocs han estat com els primers, ha estat tot nou. Cap referència o experiència de les últimes, tot és tan diferent que no té res a veure".