Apareixen amb pintades contra la Vuelta nou cotxes d'equips participants en la cursa

Un total de nou vehicles de la caravana de la Vuelta a Espanya han aparegut aquest dimecres a les localitats basques de Portugalete i Barakaldo amb pintades contra la cursa ciclista i a favor de l'amnistia.

Segons han informat fonts del departament basc de Seguretat, els vehicles que han patit l'atac estaven estacionats al passeig de la Canilla de Portugalete i al carrer Río Castaños de Barakaldo.

Als cotxes que han patit l'atac s'hi podia llegir "Amnistia osoa" [Amnistia general] i "Alde hemendik" [Fora d'aquí].

Oraindik horrela gaude?

¿Todavía estamos así?

Are we still like this? pic.twitter.com/9XfTeLCuIB