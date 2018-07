Démare guanya a l'esprint i Thomas segueix amb el mallot groc

El francès Arnaud Démare (Groupama) ha guanyat la 18a etapa del Tour de França, disputada aquest dijous entre Trie-Sud-Baise i Pau, de 171 quilòmetres, en què el britànic Geraint Thomas (Sky) segueix lluint de forma inexpugnable el mallot groc. En una arribada massiva a l'esprint, Démare s'ha imposat amb un temps de 3h.46.50, per davant del seu compatriota, el francès Christophe Laporte (Cofidis) i del noruec Alexander Kristoff (UAE Emirates).

A la general no hi ha canvis: Thomas al capdavant, seguit per l'holandès Tom Dumoulin (Sunweb) i el britànic Chris Froome (Sky), a 1.59 i 2.31 minuts, respectivament. Aquest divendres, la dinovena etapa, entre Lourdes i Laruns, tindrà un recorregut de 200,5 quilòmetres.