Groenewegen repeteix victòria, mentre que Van Avermaet manté el mallot groc

L'holandès Dylan Groenewegem (Lotto Jumbo) ha aconseguit aquest dissabte el seu segon triomf consecutiu al Tour de França després d'adjudicar-se la vuitena etapa, disputada entre Dreux i Amiens a través de 181 quilòmetres, en la qual el belga Greg Van Avermaet (BMC) manté el mallot groc.

Groenewegem, nascut fa 25 anys a Amsterdam, ha tornat a exhibir-se davant els millors del grup. Ha superat en un llarg esprint l'alemany André Greipel (Lotto Soudal) i el colombià Fernando Gaviria (Quick Step), amb un temps de 4 h 23' 36''. A la general, Van Avermaet segueix líder per davant del britànic Geraint Thomas (Sky) i del nord-americà Tejay Van Garderen (BMC), a 7 i 9 segons respectivament.

Aquest dissabte els favorits han mantingut les seves posicions mentre esperen l'etapa d'aquest diumenge diumenge. Es diputarà la novena etapa entre Arras i Roubaix, l'etapa de les llambordes, amb un recorregut de 156,5 quilòmetres.

Greipel i Gaviria, desqualificats en l'etapa

L'alemany André Greipel (Lotto Soudal) i el colombià Fernando Gaviria (Quick Step), segon i tercer en la vuitena etapa, han sigut desqualificats pels comissaris de cursa per maniobres irregulars comeses en l'esprint. Un cop vistes les imatges per televisió, els jutges han comprovat que Greipel ha tancat Gaviria, que pretenia avançar enganxat a les tanques, i el colombià li ha replicat amb dos cops de cap per intentar passar.