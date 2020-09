Pogacar, el jovenet que il·lumina el Tour de França

Després del primer dia de descans, el Tour torna amb la 10a etapa entre les illes d’Oléron i de Ré, un preciós recorregut per la costa atlàntica francesa on el gran perill serà el vent, que podria provocar talls al grup durant els 168,5km. De fet, la setena etapa ja va viure un d’aquests talls per culpa del vent en el qual l’eslovè Tadej Pogacar (UAE) i el navarrès Mikel Landa (Bahrain) es van deixar 1 minut i 20 segons. Sense aquest temps perdut, Landa ara seria quart a la general, i Pogacar, líder amb només 21 anys. La primera setmana de la cursa, de fet, ha sigut una exhibició dels eslovens, amb Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aconseguint el liderat de la general i Pogacar convertint-se en el guanyador d’una etapa més jove des de l’any 1993.

Nascut a Komenda, un poblet de menys de mil habitants a la regió de l’Alta Carniola, Pogacar es va fer ciclista perquè el seu germà gran tenia una bicicleta i feia excursions per la zona. “Vaig començar amb 9 anys. També m’agrada el ciclocròs”, explicava Pogacar, que viu a mig camí de la capital, Ljubljana, i la zona dels Alps de Caríntia i Eslovènia. Amb 9 anys va entrar al club ciclista Rog de Ljubljana amb el seu germà, i amb 15 ja debutava en competicions internacionals. “Alguns corredors, quan els veus, ja saps que són molt bons, però en aquest cas vaig veure que tenia el caràcter per ser un campió”, explicava Joxean Fernández, Matxín, mànager de l’equip UAE, en el qual competeix Pogacar i en el qual, en teoria, havia de treballar per a Fabio Aru. Però Aru s’ha retirat, i veu com el jove de 21 anys ja l’aparta de la condició de millor ciclista de l’equip. Amb 20 anys ja va guanyar tres etapes de la Vuelta a Espanya, en què va pujar al podi, ajudat en moltes ocasions per Roglic, malgrat que no comparteixen equip. “Ell és un exemple per a tots els eslovens”, diu Pogacar, que sempre està a punt per superar el mestre amb els seus atacs a la muntanya i el domini de les contrarellotges.