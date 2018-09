Thibaut Pinot s'endú l'etapa dels llacs de Covadonga

El francès Thibaut Pinot (Groupama FDJ) s'ha imposat en la quinzena etapa de la Vuelta disputada entre Ribera de Arriba i els llacs de Covadonga, de 178,2 quilòmetres, en què el britànic Simon Yates (Mitchelton) s'ha mantingut líder.

Pinot, que ha atacat de lluny, s'ha presentat a meta en solitari, amb un temps de 5 hores, 1 minut i 49 segons, seguit a 27 segons pel colombià Miguel Ángel López (Astana) i per Simon Yates a 29. El francès s'ha aprofitat del marcatge entre els favorits en l'ascens als llacs i ha fet bo un atac a 6,5 quilòmetres del cim que li ha permès estrenar el seu palmarès a la Vuelta i firmar la quarta victòria francesa en la present edició.

El ciclista de 28 anys ha aprofitat que "no era perillós per la general" per aixecar els braços entre la boira bucòlica del paratge dels pics d'Europa, amb un avançament de 28 segons respecte el colombià Miguel Ángel López.

Yates segueix amb el mallot vermell, Alejandro Valverde és segon a 26 segons i Nairo Quintana tercer a 33. Aquest dilluns el grup de la Vuelta tindrà la segona jornada de descans.