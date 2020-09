Van Aert demana pas a un Tour massa conservador

Als 25 anys, Wout van Aert ja sembla un veterà. Després de guanyar la segona etapa de la seva carrera al Tour, el belga va admetre que havia sigut “una de les etapes més tranquil·les” de la seva carrera, com si res. I així va ser. El Tour de les mascaretes no acaba d’arrencar, amb els equips massa freds i calculadors. L’equip Jumbo-Visma seria l’excepció, ja que solen ser els seus corredors els que fan un pas endavant. Si dimarts l’eslovè Primoz Roglic va guanyar la primera etapa de muntanya i va demostrar tenir les cames més fortes que altres favorits, a la cinquena etapa, entre Gap i Privas, de 183 km, va ser Van Aert qui va endur-se el triomf. Dues etapes consecutives per al Jumbo-Visma i, de pas, més elogis per al belga, que havia fet una feinada dimarts per ajudar Roglic, però va tenir igualment el caràcter per intentar derrotar esprintadors més experimentats al final d’una etapa que va ser, per moments, insuportable. Sense cap atac, sense cap mena d’ambició. Una etapa tan ensopida que alguns corredors feien broma entre ells, com si res. Només els últims tres quilòmetres van valer la pena, quan l’equip Sunweb va preparar l’escenari per al triomf de Cees Bol però es va quedar amb un pam de nas, ja que Van Aert va ser més ràpid. El belga, campió mundial de ciclocròs del 2017, és un ciclista totterreny que està vivint la millor temporada de la seva vida: ha guanyat la històrica Milà-Sanremo i també la Strade Bianche.

Alaphilippe perd el liderat

I tot el dia que el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) va perdre el liderat després de ser sancionat amb 20 segons per haver rebut aigua fora d’una zona permesa. Una sanció que va permetre al britànic Adam Yates (Mitchelton-Scott) vestir-se de groc en una prova que ha estat guanyada sis cops per britànics els últims anys gràcies als èxits de Froome, Wiggins i Thomas. Ara serà Yates qui vestirà de groc abans de la sisena etapa, entre Le Teil i Mont Aigoual, on la muntanya serà protagonista de nou.