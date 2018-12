La reVolta, ajornada fins al 2020 per incompatibilitat de calendari

La reVolta, la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, no es podrà celebrar l'any 2019 per una incompatibilitat insalvable del calendari, perquè coincideix, el dia 31 de març, amb una prova de categoria superior que deixaria la cursa amb una participació totalment testimonial. La Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva s'ha vist obligada a ajornar la prova de la reVolta fins al 2020 per aquesta incompatibilitat.

L'entitat va sol·licitar, com l'any de la primera edició, la reserva de data de la reVolta a la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), coincidint amb l'última etapa de la Volta a Barcelona, el dia 31 de març. Tot i això, aquell mateix dia s'ha programat una nova prova femenina de categoria superior en què els equips femenins tenen previst participar. Un dels grans al·licients de la reVolta és aprofitar tota l'estructura i dimensió mediàtica d'una prova UCI World Tour com la Volta per oferir un espectacle de primer nivell al circuit de Montjuïc a Barcelona.

Tot i els esforços que ha fet la Volta per trobar una solució a la coincidència de dates, finalment ni la Federació Catalana de Ciclisme ni la Federació Espanyola (RFEC) han trobat una solució adequada al problema. La reVolta va viure amb gran èxit la seva primera edició dins de la 98a Volta Ciclista a Catalunya, al circuit de Montjuïc, amb victòria de la ciclista Lauren Stephens, i on es van aplegar molts espectadors per seguir la prova.