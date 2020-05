“Una decisió injusta” posa en risc el Voleibol Sant Cugat

El Club Voleibol Sant Cugat és una entitat amb més de 32 anys d’història que mobilitza 210 jugadores i que porta temps convertida en una gran referència de l’esport formatiu. El seu equip insígnia, però, està a punt de perdre la categoria a la Lliga Iberdrola, la Superlliga 1, per una decisió que l’entitat qualifica com a única. “Quan la competició es va aturar, quedaven sis punts per disputar-se i nosaltres estàvem a un punt de la salvació. La Federació Espanyola promou mantenir el nombre d’equips participants [12], però amb dos descensos i dos ascensos”, explica Alfons Guirao, vicepresident del club. L’altre equip que perdria la categoria és el Barça CVB, que ja no tenia opcions matemàtiques d’evitar el descens.

La decisió definitiva es prendrà dijous, quan es durà a terme una votació de la comissió delegada de la RFEVB. “En un parell de reunions que hem tingut ens han explicat la seva proposta i no ho trobem just. En el cas de la Superlliga 1 masculina, per exemple, la proposta és que no hi hagi descensos”, argumenta Guirao. La decisió té un doble càstig per al club santcugatenc, ja que el seu equip que milita a la categoria nacional tampoc podria ascendir a la Superlliga 2, on baixaria el primer conjunt de l’entitat. “És una solució molt injusta. Cap federació ha plantejat aquesta situació. A nosaltres ens afectaria molt, sobretot a nivell econòmic”, afegeix. La Federació Catalana defensa la postura del DSV Club Voleibol Sant Cugat, però els responsables de l’entitat veuen el seu futur “molt negre”.

Segons Guirao, els clubs de la Superlliga 1 es neguen a augmentar el nombre de participants a 14. “La decisió obeeix a interessos personals dels clubs. Créixer els suposaria un cost extra, i ni tan sols s’ha valorat. Els conjunts estarien a disposició d’aguantar la despesa econòmica, però prefereixen invertir els diners en fitxar jugadores”. Tot i que la votació s’ha de fer dijous, el panorama no convida a l’optimisme. “Nosaltres som un club que aposta pel planter. El nostre objectiu és formar jugadores des de la categoria infantil perquè tinguin l’oportunitat d’arribar a l’elit. El que més ens importa és treballar la base”, explica el vicepresident.

El coronavirus ha colpejat fort el DSV Club Voleibol Sant Cugat, que porta dos mesos aturat. “El futur és molt incert. Els entrenaments han continuat de manera telemàtica i nosaltres ens continuem movent per buscar patrocinadors, però la incertesa és mol gran”, diu.

“Sinèrgies i iniciatives”

El Club Voleibol Sant Cugat forma part de Sant Cugat Creix, una associació que aglutina diferents clubs de la localitat. “És una comunitat d’entitats que, a través de l’esport, ens hem unit per col·laborar en el model esportiu de la nostra ciutat, compartir recursos, reunir coneixement i treballar per a la formació. Busquem crear sinèrgies i sumar iniciatives positives”, resumeix Guirao, que espera que les institucions públiques anticipin alguna de les seves subvencions. “Això ens ajudaria molt”, confessa.