El repte de desxifrar els tècnics debutants

Hi ha una llei no escrita al futbol que diu que, quan un entrenador s'estrena, la victòria és segura. Un tòpic que se sol justificar per l’efecte de revulsiu anímic que acostuma a generar un canvi a la banqueta, però que no sempre es compleix. Les xifres així ho confirmen: aquesta temporada només quatre dels nou entrenadors que han arribat a algun equip de la Lliga amb el curs començat han aconseguit estrenar-se amb tres punts. La resta, més de la meitat, van acabar amb tres derrotes i dos empats.

Unes estadístiques que poden animar un Espanyol que aquesta tarda (16.15 h, BeIN LaLiga) rebrà un Sevilla tocat per la sorprenent eliminació europea i que li ha costat el càrrec a Pablo Machín. El seu substitut, Joaquín Caparrós, és una incògnita per a un Rubi que aquesta setmana havia preparat tres dels cinc entrenaments pensant que a la banqueta dels andalusos s’hi asseuria el preparador sorià. “Fa que la preparació sigui atípica, però jo em vull centrar en el meu equip. Si estem al nostre nivell no em preocupa tant el canvi d’entrenador rival, que és cert que pot ajudar a canviar el xip dels seus jugadors. El rival ens afecta en un 20% o 30%, petits retocs”, va apuntar el maresmenc, que ja s’ha trobat amb altres casos semblants aquest curs: contra el seu Espanyol també hi van debutar Francisco Rodríguez, amb l’Osca, i Javi Calleja, amb el Vila-real. A més, va jugar contra la Reial Societat només 19 dies després que anunciés Imanol Alguacil. “Teníem documentació dels últims partits del curs passat, quan ell va dirigir l’equip, i a partir d'això hem donat informació a l’equip”, va dir abans d’enfrontar-se amb el conjunt 'txuri urdin'.

Sobre com afecten aquests canvis la banqueta rival, Rubi va comentar que tenia alguns trucs per preparar els seus jugadors. “No sé amb quin sistema sortiran. Hem mirat una mica què sol fer Caparrós, però tenim clar que intentarem reaccionar de pressa un cop veiem amb qui surten per poder donar la informació correcta als jugadors. Independentment del sistema, sabem com juguen els Navas o Promes, perquè hi ha molts duels individuals. Hem donat molta informació, a escala individual i col·lectiva, per saber reaccionar segons qui juga”, va desgranar el maresmenc. El cas és que, de moment, aquesta estratègia no li ha funcionat gens malament. En la seva visita a Osca, Rubi va conèixer amb 11 dies d’antel·ció que Francisco seria el seu nou tècnic. Respecte a l’últim onze de Leo Franco, va plantejar un canvi de sistema (del 4-2-3-1 al 4-4-2), cinc jugadors diferents i quatre canvis de posició. És a dir, que exceptuant el porter, Jovanovic, i un central, Semedo, la resta de peces van canviar respecte a l’anterior partit del conjunt aragonès. Rubi, malgrat tot, va aconseguir imposar la seva idea a El Alcoraz (0-2).

Contra la Reial Societat, Rubi tenia al seu favor el fet de poder espiar el conjunt basc en dos partits amb el seu nou tècnic (amb Alguacil ja havia jugat contra el Madrid i el Betis). Respecte al primer partit de Lliga dirigit, Alguacil va plantejar un canvi de sistema (del 4-3-3 al 4-2-3-1), dos jugadors nous i un canvi de posició, tres retocs petits però significatius que van donar bon rèdit a la Reial Societat, que es va imposar 3-2 gràcies a dos gols matiners. Davant el Vila-real, Rubi va topar amb una gran revolució de Calleja, que va canviar el 4-2-3-1 del seu predecessor per un 3-5-2 amb quatre cares noves i dos canvis de posició. L’Espanyol es va veure sotmès durant una bona part del partit, i només en el tram final va reaccionar amb dos gols afortunats. Ara li toca un Sevilla que no sap si jugarà amb cinc defenses o quatre, o bé amb un o dos puntes. El curs passat va optar per fortificar l’equip amb quatre defenses i dos pivots de caràcter defensiu. Unes pistes per a un Espanyol que, si guanya, se situarà a tres punts dels andalusos.