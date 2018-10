El Barça Lassa debuta amb triomf a la UEFA Futsal Cup

El Barça Lassa de futbol sala ha debutat a la nova Lliga de Campions amb victòria contra el KB United (1-4). El conjunt culer era conscient que no podia relliscar i que un ensurt podia complicar-li la vida, i especialment la primera plaça, decisiva de cara al sorteig de la segona fase. El títol europeu és tan prioritari com recuperar el control de la lliga domèstica. Un 'hat trick' de Ferrao i un gol decisiu d’Esquerdinha van fer que el primer partit de la 'main round' fos clarament blaugrana. Encara sense els lesionats Rivillos i Leo Santana, el Barça torna avui a la pista. La competició continental no s’atura. Els homes d’Andreu Plaza disputaran aquest divendres la segona jornada contra el Benfica portuguès (17.30 h, Esport3). Dissabte es veurà les cares amb l’Halle-Gooik belga.