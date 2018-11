El Barça Lassa, a un pas de la 'final four' de la UEFA Futsal Champions League

El Barça Lassa es va desfer del Rekord (3-1) i diumenge (13.15 hores, Esport3) es jugarà la classificació per disputar la 'final four' de la UEFA Futsal Champions League contra l’Ugra Yugorsk. L’equip d’Andreu Plaza va saber reaccionar al gol d’Alex Viana i va capgirar el marcador amb accions d’Esquerdinha i Ferrao. Tot i monopolitzar el control de la pilota, el conjunt local va patir fins al final per a assegurar-se la victòria. El conjunt polonès va disputar els últims quatre minuts amb porter-jugador. “Sabíem que no anàvem a tenir cap partit fàcil, però l’equip ha sabut remuntar”, va opinar Ferrao.

Un total de 2.804 espectadors van veure el partit en directe al Palau Blaugrana, on l’emoció es va mantenir fins als últims segons, quan Adolfo va sentenciar el triomf del Barça Lassa. L’equip blaugrana en tindrà prou amb un empat diumenge per assegurar la seva presència a la 'final four' de la màxima competició europea.