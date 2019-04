El Barça Lassa es classifica per a la final de la Copa del Rei per sisè any consecutiu (28-24)

El Barça Lassa no altera el guió i es classifica per a la final de la Copa del Rei d'handbol després de guanyar el Logronyo la Rioja (28-24). L'últim obstacle abans d'aixecar la hipotètica 23a Copa del Rei (la sisena consecutiva) serà el Liberbank Conca diumenge (19 h, Esport3).

Per la via ràpida i sense contemplacions. Els blaugranes han sentenciat la semifinal ràpidament i han deixat sense possibilitats el Logronyo la Rioja. Amb un parcial de 3-0 i amb un 5-2 al marcador, els de Xavi Pascual han sortit al màxim per evitar una altra relliscada contra els logronyesos com la de l'últim partit de Lliga (28-28). Gràcies a un estel·lar Kevin Moller, amb set aturades, el Barça se n'ha anat de sis punts, màxim avantatge del partit (9-3). Els visitants han acabat collant els blaugranes i han reduït la distància a cinc gols (13-8), però la superioritat dels campions de Lliga ha acabat certificant el 17-10 al descans.

El Logronyo s'ha despertat a la represa i ha reduït la diferència a quatre gols (22-18). Amb un parcial d'1-3, els riojans han tornat a reduir l'avantatge que el Barça havia tornat a augmentar al Pavelló Pitiu Rochel d'Alacant (28-24).