El Barça Lassa esmicola el Logronyo al Palau (45-31)

No hi ha partit de la Lliga Asobal que se li resisteixi al Barça Lassa. Aquest dimecres, els blaugranes s'han desfet del Logronyo sense pietat (45-31) en un partit avançat corresponent a la novena jornada de Lliga. Els de Xavi Pascual lideren amb mà de ferro l'Asobal: acumulen 9 victòries en 9 partits.

En el partit d'aquest dimecres, els de la Rioja han començat manant en el marcador amb un tímid avantatge de 0-2, però el Barça no ha trigat a respondre i en pocs minuts ha dibuixat quina seria la tònica del partit duplicant el marcador (8-4). Prou ha fet el Logronyo de resistir i arribar al descans amb 20 a 16. Els visitants no han abaixat els braços i, durant el primer temps, hi ha hagut diversos moments en què han estat a només un gol dels blaugranes.

A la represa, el Barça ha imposat la seva superioritat i, a menys de cinc minuts per al final, els de Xavi Pascual guanyaven amb un marge de catorze gols, 43 a 29, el màxim avantatge del partit. Al final, 45-31 amb Gilberto Duarte, Víctor Tomás i Jure Dolenec, amb sis gols cadascun, com a blaugranes amb més dianes marcades.