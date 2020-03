El Barça d'handbol es planta a la setena final de Copa del Rei seguida

Després de desfer-se als quarts de final del Fraikin Granollers en el derbi català de la Copa del Rei, el Baça d’handbol tampoc va fallar dissabte contra l’Ademar de Lleó (34-23) i s’enfrontarà al sorprenent Benidorm a la final, que va superar el Liberbank Cuenca a la pròrroga (27-28).

El conjunt que entrena Xavi Pasqual, vigent campió, disputarà la seva setena final consecutiva d’aquesta competició, mentre que el combinat lleonès es va quedar a les portes de tornar a jugar una final, la qual va disputar per últim cop el 2010. Aquest diumenge a la tarda (18 h, Esport3), el Barça buscarà conquistar el títol per setena vegada seguida i seguir imposant la seva manifesta superioritat en l’handbol estatal. La Caja Mágica de Madrid acollirà una final en què el colós conjunt blaugrana no voldrà donar opcions a la revelació del torneig: el Benidorm.

Copa d’Espanya de futbol sala

D’altra banda, el Barça de futbol sala jugarà aquest dissabte (18.30 h, Gol TV) la final de la Copa d’Espanya contra el Valdepeñas. Els blaugranes van remuntar a la semifinal contra ElPozo Múrcia amb gols de Dyego, Daniel i Adolfo (3-2).