El Barça Lassa i el Fraikin Granollers, amb un ull posat a Europa

El Barça Lassa visita la pista del Bidasoa-Irun en el partit de la desena jornada que s'avança a aquest dimecres (20.30 h) per la jornada europea del cap de setmana. Per la seva banda, el Fraikin Granollers haurà d'afrontar un dur partit a la complicada pista de l'Ángel Ximénez Puente Genil.

El conjunt blaugrana arriba a Irun com a líder intocable de la Lliga Asobal, en la qual ha guanyat els 9 partits que ha disputat i té un balanç de més de 10 gols de diferència per partit. Només en competició europea els de Xavi Pascual s'han vist superats, amb 1 derrota i 2 empats en 7 jornades.

L'enfrontament de demà és un dels històrics de la Lliga. De les 22 vegades que s'han enfrontat bascos i catalans en terres guipuscoanes, el Bidasoa ha guanyat en 5 ocasions, el Barça en 16 i s'ha registrat 1 empat. Això sí, les 7 últimes visites han sigut per als visitants.



Al Barça l'espera un calendari atapeït, ja que afronta 4 partits lluny del Palau en els pròxims 8 dies. Després de la visita a la pista del Bidasoa, els blaugranes hauran de viatjar cap a Hongria per enfrontar-se diumenge (17.00 h) al Pick Szeged en la vuitena jornada de la Lliga de Campions.



"El gran problema són els viatges, però independentment d'això entrenarem segur, perquè són fonamentals quan hi ha tants partits i tants quilòmetres enmig en tan pocs dies", ha dit el tècnic català, que tampoc ha ocultat la seva preocupació pel fet que els seus homes no tinguin descans entre cita i cita de totes les competicions.

Pel que fa al Granollers, que diumenge (12.30 h) rebrà al Palau d'Esports el KSE Balatonfüredi hongarès en el partit d'anada de la tercera eliminatòria de la Copa EHF, aquest dimecres (20.30 h) s'enfrontarà al Puente Genil en el partit avançat de la desena jornada de l'Asobal.

Conscients de la dificultat que comporta jugar al pavelló del conjunt andalús, el tècnic vallesà ha apuntat: "És una pista desagradable, esportivament parlant. Sempre s'omple fins a la bandera i l'ambient és eixordador". Des de l'ascens dels andalusos a la Lliga Asobal, fa 4 temporades, el Fraikin només ha sigut capaç de guanyar a Puente Genil una sola vegada (25-26, la temporada 2014/15), mentre que els de Quino Soler han derrotat els catalans l'any del seu debut i la temporada passada.



"Per la plantilla que tenen, haurien d'estar més amunt en la classificació", ha comentat Rama. Els de Soler són novens amb 8 punts. "Han mantingut el bloc de la temporada passada, però ara compten amb més fons d'armari, sobretot pel que fa al llançament exterior", ha afegit l'entrenador del Granollers.

Álex Márquez, que va agafant cada vegada més confiança després de superar una lesió, va ser un dels homes destacats en l'última jornada davant del Bidasoa i estarà disponible per als dos partits d'aquesta setmana. La recuperació del lateral dret no és l'única bona notícia per a Antonio Rama, que podria recuperar per demà -o per diumenge a la Copa EHF- un altre dels lesionats, el central defensiu Albert Pujol.