Nova victòria per centrar-se en la Champions (35-26)

El Barça Lassa d'handbol ja pensa en la Lliga de Campions. L'equip de Xavi Pascual ha sumat aquesta tarda el triomf contra l'Anaitasuna en l'últim partit abans de disputar els quarts de final contra el Nantes. La pressió de l'eliminatòria, a les portes de la fase final del Lanxess Arena, obliga l'equip a exigir-se la seva millor versió. Abans havia de jugar un nou partit de la Lliga Asobal contra l'Anaitasuna, que volia aprofitar possibles distraccions per treure punts del Palau.

Els locals han sabut afrontar el partit, d'aquells trampa, i no han patit per signar un marcador de 35-26. L'staff tècnic ha pogut fer rotacions, reservant Aitor Ariño i Thimothey N'Guessan. Aleix Gómez i Dika Mem han liderat l'atac anotant pràcticament la meitat dels gols del Barça (6 cadascun). El següent partit del Barça serà la visita al Nantes en el partit d'anada dels quarts de Champions. Arriba el moment de la veritat per als culers.