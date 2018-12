Victòria del Barça Lassa d'handbol abans de l'aturada de la Lliga de Campions (41-32)

El Barça Lassa d'handbol ha aconseguit aquest diumenge un plàcid triomf contra el Meshkov Brest (41-32) en la desena jornada de la Lliga de Campions i es manté líder del seu grup: els blaugranes són primers, amb cinc punts d'avantatge sobre el Vardar, que és el segon classificat.

Els de Xavi Pascual han estat molt superiors al conjunt bielorús entrenat per Manolo Cadenas i sempre han anat per davant en el marcador, controlant el partit en tot moment. De fet, en el primer temps els blaugranes, que no han donat opcions al seu rival, s'han aconseguit situar 10-3 en el marcador ben aviat, fet que ha fet que el conjunt visitant anés a remolc en tot moment: al descans, el marcador era de 22-17. El segon temps ha estat més tranquil, amb el Barça Lassa mantenint el control del matx i el del marcador, sense deixar que l'equip bielorús s'apropés.