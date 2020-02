Les claus de la visita del Zagreb al Palau Blaugrana

El Barça Lassa d'handbol va golejar aquest cap de setmana el Zagreb quan falten només tres jornades per a l'últim partit de la fase de grups (32-23). Els blaugranes van reforçar la seva primera posició aprofitant la victòria del Pick Szeged contra el PSG, que s'allunya del liderat. Hi ha tres situacions del duel que es va viure al Palau que van destacar especialment:

1. Atacar contra defenses obertes

El plantejament tàctic més destacat va ser la defensa oberta del conjunt croat. L' staff, sense el mite Veselin Vujovic a la banqueta per sanció, va entendre que les seves opcions passaven per trencar el ritme de circulació de pilota. Van centrar-se en la primera línia i especialment en el rol de director d'orquestra del central, plantejant amb un 5:1 molt obert. Els blaugranes van demostrar un domini evident de les situacions amb especialista avançat.

Pot ser decisiu contra rivals de més entitat en situacions crítiques, com va passar la temporada passada a les semifinals de Champions davant el Vardar Skopje. Raúl Entrerríos i Aron Pálmarsson van alternar els moviments per fixar el jugador del centre i generar espais a les bandes (per jugar-se els dos contra dos amb el pivot) amb trajectòries que desplaçaven el seu parell i que obrien el sistema defensiu. L'entrenador Denis Spoljaric va haver de canviar 6 vegades l'esquema a camp propi durant el primer temps.

651x366 Jure Dolenec durant el partit de Lliga de Campions contra el Zagreb / FC BARCELONA Jure Dolenec durant el partit de Lliga de Campions contra el Zagreb / FC BARCELONA

2. Defensa contra llançaments exteriors

El 6:0 del Barça va estar bé. Va lluir més i millor durant el primer temps. El Zagreb va jugar amb avís de passiu en un de cada tres atacs posicionals. La defensa va recuperar pilotes amb sortides a l'imparell i va poder córrer. El grau de mecanització és alt. Fer bé la gestió dels canvis d'oponents va provocar que Kevin Möller mantingués el seu gran moment de forma (53% d'aturades en els primers 30 minuts).

L'única escletxa defensiva, més enllà de deixar-se anar per moments en el tram final, van ser els llançaments exteriors. Els balcànics van evitar el KO tècnic perquè Milos Bozovic (6 gols, 3 exteriors) o Zvonimir Srna (2 de 2 en xuts de lluny) van veure porteria més enllà dels 9 metres. Hi va haver una precaució excessiva en l'inici dels un contra un, esperant a 7-8 metres, massa pla. És cert que l'estratègia varia en funció de les característiques dels rivals, però pot ser un avís per a navegants.

651x366 Una situació defensiva del Barça d'handbol contra el Zagreb / EHFCL / G.R. Una situació defensiva del Barça d'handbol contra el Zagreb / EHFCL / G.R.

3. El fitxatge de Mortensen

El retorn a les pistes de Casper Mortensen va ser la gran notícia de la golejada de Lliga de Campions. El danès va tancar amb gol (1 de 2 en llançaments) una lesió de menisc al genoll esquerre que s'ha allargat durant 14 mesos, des del Mundial del 2019. Necessita temps per recuperar la seva millor versió. Les urgències encara són relatives. El gran moment d'Aitor Ariño i el calendari, amb marge encara per a les grans cites, dibuixen una pretemporada a mida.

L'extrem és una peça que encaixa i explota les virtuts de la verticalitat del joc barceloní. La temporada passada va quedar-se a 7 gols del cinquè màxim golejador de l'equip en Lliga Asobal, tot i perdre's una volta sencera de competició. L'estadística partit a partit és molt contundent. La seva millor versió reforça les opcions de títol continental del Barça de Xavi Pascual.