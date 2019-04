L'efecte dòmino de la Copa del Rei

El Barça Lassa d'handbol arriba a Alacant amb deures per davant. La disputa de la fase final de la Copa del Rei d'aquest cap de setmana és un problema, perquè ho és, per calendari i per prioritat d'objectius, però pot marcar el que resta de temporada. El títol pot ser clau en el moment de fer les habituals lectures del juny, sovint injustes a l'entorn del Palau. Guanyar el sisè torneig del KO de forma consecutiva és tan important com mantenir la dinàmica positiva i l'opció de repetir el ple de títols del 2015.

La Lliga de Campions és un altre món. Colònia no assegura favorits i no respecta les etiquetes. Al Lanxess Arena pot passar qualsevol cosa. Primer, però, cal arribar-hi. El rendiment d'aquest Barça de la defensa i les moltes contres l'empeny a ser finalista. Els quarts de final han de ser un punt més en l'engranatge cap al cap de setmana més important de l'any. Aquesta és part de la planificació de l'equip. Una relliscada en la final a vuit de la Copa que arrenca aquest divendres pot hipotecar totes les càbales. El vigent campió necessita confiança i tranquil·litat. El Puente Genil (20.45h, Esport3) posarà a prova la seva convicció en el partit de quarts.

651x366 Ludovic Fabregas renova amb el Barça fins al 2023 / FC BARCELONA Ludovic Fabregas renova amb el Barça fins al 2023 / FC BARCELONA

La pista ha d'estar a l'alçada dels moviments dels despatxos. Part de l'actualitat culer se centra en les oficines del Palau. El Barça segueix reforçant el rumb del seu projecte a base de millores contractuals i signatures que asseguren el rendiment a mig-llarg termini. Primer va ser Aleix Gómez i aquest dijous ha estat Ludovic Fabregas l'encarregat d'ampliar la seva vinculació amb el club fins al 2023. La secretaria tècnica valora la figura del pivot. Forma part del nucli de l'estil de joc, fent-se imprescindible a les dues porteries.

"L’evolució del Ludovic ha estat espectacular, i l’adaptació a l’equip excepcional. Quan una persona demostra la implicació que està demostrant ell tant dins com fora de la pista, totalment vinculat al Club, s’ha de ser just i per això crèiem que havíem de millorar-li les condicions", explica el director esportiu, David Barrufet. L'equip s'assegura una mica més la continuïtat de Fabregas, per reconeixement o per por de perdre un dels jugadors que marquen els nous automatismes de l'handbol.

El Granollers vol la final catalana

El Fraikin Granollers lluitarà per recuperar la seva condició de segona espasa de l'handbol estatal. L'ordre del quadre dibuixa una hipotètica final catalana. L'Ademar de Lleó (16.15h, Esport3) i el guanyador del partit entre Bidasoa d'Irún i Cuenca seran tests d'exigència per a un equip que es va acomiadar d'Europa fa només uns dies. La Lliga Asobal i la Copa, amb les seves particularitats, són els únics al·licients que tenen els d'Antonio Rama i David Ginesta.