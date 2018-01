La selecció espanyola conquereix Europa (29-23)

La selecció espanyola d'handbol ha reescrit aquesta tarda la seva història amb la conquesta de l'Europeu d'handbol, el primer del palmarès. Sense ser favorits, amb les habituals irregularitats, però mostrant l'handbol més intel·ligent i plàstic del campionat. Del debut, contra la República Txeca, a la final, finalment la bona. No ho van ser les de les edicions de 1996, 1998, 2006 i 2016, l'última. El gironí Jordi Ribera ha fet oblidar aquella aclaparadora derrota del 31 de gener contra l'Alemanya signant un torneig i un partit per l'or magnífic, cuinat a foc lent, amb paciència.

Primer amb una gran arrencada, dibuixant una circulació llarga, una superioritat al lateral i un xut liftat que ha pentinat Appelgren. Ha estat una de les poques accions en què el jugador del Rhein-Neckar Löwen no ha llegit l'acció del llançament en el primer període. El seu encert ha servit per aturar la dinàmica i catapultar la seva selecció aprofitant tres pilotes perdudes dels espanyols. L'estatal és un gran equip, però no pot renunciar a cap faceta del joc. És el punt negatiu d'organitzar un estil al voltant del grup i no de les individualitats.

El 6:0 groc ha exigit, a més, la millor versió dels seus primeres línies, encara més que contra la vigent campiona mundial a semifinals. Els defensors només s'han descomptat en els tres primeres atacs posicionals. Després, els homes de Ribera han tingut problemes per trobar espais clars o generar-los perquè Julen Aguinagalde o Adrià Figueras els aprofités des del pivot. La circulació ha estat a l'altra banda de la pista d'inici (12-14). La banqueta estatal ho ha llegit bé i ha dibuixat un 5:1 defensiu per alentir la mecànica dels suecs. Les seves evidents mancances en el llançament exterior els ha obligat a buscar penetracions. Quan no hi ha espais i han d'aixecar-se per veure porteria, tot és més complicat.

"Que llancin de fora de 9 metres", ha dit Ribera en el temps mort que han demanat el tècnic nòrdic a la represa del descans. L'handbol es basa en l'inici del partit, com s'afronta el descans i els minuts finals i Espanya ha fet bé les tres parts del triangle. Dues recuperacions de pilota i dos gols dels extrems Aitor Ariño i David Balagué, de fina vaselina, han empatat el resultat al minut 32. El parcial ha seguit obert fins al 5-0 (17-15) gràcies a les bones decisions, la defensa, personificada en Aitor Ariño (també 4/5 en atac), i Arpad Sterbik. El del Vardar és suplent per galons interns, no per qualitat. Necessita ben poc per demostrar que és el millor porter del món des de fa molts anys. Les seves intervencions han ajudat Espanya a acabar de dominar Suècia. Aquest era el campionat d'Espanya, la dels set internacionals catalans.