El Barça d'hoquei patins aixeca la Lliga Catalana a la pròrroga

El Barça Lassa és el nou campió de la Lliga Catalana d'hoquei patins (1-0). Un títol suat, que s'ha decidit aquest matí a la pròrroga després de dues parts de màxima igualtat entre els blaugranes i el Lleida Llista Blava. Els dos equips catalans han rendit a gran nivell i han fet que el 0-0 es mantingués en el marcador fins al xiulet final.

Els àrbitres han assenyalat el temps extra, on un gol de Pau Bargalló ha estat decisiu. El jugador culer ha aprofitat la desena falta rival per batre la porteria lleidatana. No hi ha hagut temps per a més. El Barça ha controlat els dos minuts finals. Una aturada del capità Aitor Egurrola ha acabat de sentenciar l'enfrontament.