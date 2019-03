El Palau de Plegamans, primer finalista de la 'final four'

El Generali Hoquei Patins Palau de Plegamans ha fet miques el somni del Manlleu, que organitzava la seva tercera 'final four' amb la intenció que fos la definitiva per aconseguir aixecar, amb el suport de la seva gent, la primera Copa d’Europa de la seva història. Però no podrà ser aquesta temporada. El Palau de Plegamans ha guanyat als penals, després d’acabar el partit amb empat a 1 i la pròrroga amb empat a 2. Ha aconseguit, així, el primer bitllet per a la gran final d’aquest diumenge (13 h, Esport3). Les vallesanes ja esperen rival, que sortirà de la segona semifinal, que es disputarà aquest dissabte (20.15 h, Esport3) entre un altre equip osonenc, el Voltregà, i l’Iserlohn alemany.

Després d’haver acollit dues 'final four' anteriorment sense haver aixecat el màxim títol continental, aquest cap de setmana es presentava com l'oportunitat ideal per aconseguir-ho d’una vegada per totes. Conscients d’això, el públic ha omplert el pavelló per donar suport a les seves jugadores. Però han topat amb un equip que es presentava a la cita europea amb les mateixes aspiracions, aconseguir la primera Lliga Europea de la seva història.

Manlleu i Palau de Plegamans, o el que és el mateix, segon contra primer de l’Hoquei Lliga, han sortit a la pista sense reserves. Especialment el Manlleu, que amb el suport de la seva gent ha començat molt fort i ha fet retrocedir les vallesanes. Fruit d’aquest envestida ha arribat el primer gol, al minut 8, obra de Maria Díez. Però de mica en mica el Palau ha anat agafant el timó del partit i s’ha anat sentint cada vegada més còmode. Al minut 20, Aina Florenza ha aconseguit igualar. El segon període ha continuat igualat, amb ocasions per als dos conjunts i amb protagonisme de la mateixa Florenza, la jugadora més incisiva del matx. Malgrat el gran esforç dels dos equips, el marcador no s’ha mogut i s’ha arribat a la pròrroga.

La tensió es palpava en l’ambient del pavelló de Manlleu i el Palau ha aprofitat els dubtes per avançar-se per primera vegada en el marcador. Aina Florenza ha vist recompensada la seva gran actuació amb un segon gol que ha fet emmudir l’afició local, però no les jugadores del seu equip, que en comptes d’abaixar els braços han continuat lluitant per aconseguir un gol que ha arribat després d’una bona definició de Raquel Bernadas. De nou, doncs, s’ha arribat al final de la pròrroga amb igualtat. Els penals han decidit el primer finalista.

I si al principi de la pròrroga els nervis eren a flor de pell, la tensió que es respirava durant la tanda de penals es podia tallar amb un ganivet. Al final, les parades de Laura Vicente, la portera del Palau, i els pals de la porteria han sigut providencials per donar el bitllet al seu equip (1-2).

El Palau, doncs, ha fet despertar del somni el Manlleu molt abans del que haurien desitjat, però la ciutat continuarà disfrutant de la festa de l’hoquei patins femení i continuarà sent, aquest cap de setmana, la capital europea d’aquest esport.