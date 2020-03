'Multy disability', un sistema inclusiu per trencar barreres socials

La Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) organitza la cinquena edició del Trofeu Internacional de Natació Adaptada, un campionat inclusiu que fomenta la competició conjunta de nedadors amb discapacitat i sense. Les instal·lacions del Club Natació Barcelona acolliran aquest cap de setmana l'esdeveniment. Hi participaran més de 350 esportistes, entre els quals alguns dels millors nedadors paralímpics, com Sarai Gascón, Núria Marquès, Teresa Perales o Jacobo Garrido.

Les primeres proves començaran aquest dissabte a les 9.30 hores del matí. La jornada tindrà un descans al migdia per agafar forces per a la jornada de tarda, que s’iniciarà a les 16.30 hores amb la celebració de les primeres finals. Després es procedirà a l’entrega de medalles. El diumenge seguirà el mateix esquema, amb les proves classificatòries al matí i les finals a la tarda.

Normalitzant l’esport adaptat

El Trofeu Internacional de Natació Adaptada és una de les poques competicions a l’Estat en què tots els nedadors competeixen entre ells sense tenir en compte si tenen alguna capacitat diferent. Per definir les sèries, qui nada al carril del costat, es valora el temps aconseguit en les proves anteriors seguint una classificació anomenada multy disability, que té en compte la categoria de cada esportista per determinar la posició final. Aquest sistema totalment inclusiu trenca les barreres socials més clàssiques i dona una dosi de motivació extra a tots els nedadors amb discapacitat, ja que en cada prova tenen la possibilitat de superar-se contra rivals més ràpids. A més, es tracta d’una competició aprovada pel Comitè Paralímpic Internacional i, per tant, totes les marques aconseguides durant la competició són de caràcter oficial.