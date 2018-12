"Estic a punt per a la resta de la meva vida": la nedadora Missy Franklin anuncia que es retira als 23 anys

La nord-americana Missy Franklin, cinc vegades medallista d'or olímpica, ha anunciat aquest dimecres a través d'un article publicat a 'ESPN' la seva retirada de la competició, als 23 anys. Franklin, que es va convertir en l'estrella dels Jocs Olímpics de Londres 2012, apunta el dolor crònic a l'espatlla dreta que ha combatut des d'abril de 2016 com la raó per abandonar la competició activa.

A l'article, Franklin explica per què ara és el moment de retirar-se de la natació en actiu. "Em va costar molt temps dir les paraules: «Em retiro »", escriu. "Molt, molt temps. Però ara estic a punt. Estic a punt per no sentir dolor cada dia. Estic a punt per convertir-me en dona, un dia en mare. Estic a punt per continuar creixent cada vegada més per ser la millor persona i el millor exemple que puc ser. Estic a punt per a la resta de la meva vida".

A Londres, Franklin, de 17 anys, es va convertir en la primera dona nord-americana que guanyava quatre medalles d'or en una sola edició dels Jocs Olímpics en qualsevol esport. Franklin va seguir aquesta actuació brillant guanyant sis medalles d'or en els Mundials de Barcelona, el 2013.

Es va parlar de Franklin dominant l'esport de la manera en què Michael Phelps ho feia en la natació masculina; ningú podria haver predit que serien les últimes medalles d'or individuals de la carrera de Franklin.

Després de Barcelona, Franklin va rebutjar l'oportunitat de treure profit del seu èxit i convertir-se en professional; i, en canvi, va optar per assistir a la Universitat de Califòrnia-Berkeley i competir amb els Golden Bears. Allà va formar part de l'equip que va guanyar el campionat de la NCAA 2015. Però ella també es va enfrontar al primer obstacle important de la seva carrera: lluitar contra una dolorosa lesió a l'esquena, que al final ha sigut el motiu de la seva retirada.

També va classificar-se per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016, on ja només va poder aconseguir una medalla d'or, la cinquena de la seva carrera, en la competició de relleus 4x200 metres lliure.

Franklin es retira amb l'actual rècord mundial dels 200 metres esquena (2:04.06) i després de guanyar 27 medalles en competicions internacionals. "Això no és de cap manera el final", escriu Franklin. "Més aviat, trio veure això com un nou començament. La natació ha sigut i sempre serà una gran part de la meva vida i planejo seguir involucrada en el que crec que és el millor esport del món, només que d'una manera diferent" .