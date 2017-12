El palista català Quim Fontané, campió del món de caiac estil lliure

El català Quim Fontané s'ha proclamat campió del món de caiac d'estil lliure a San Juan, a l'Argentina, després d'aconseguir 1.718,33 punts a la final, una puntuació que li ha servit per superar el nord-americà Dane Jackson.

La final, liderada en les dues primeres rondes pel palista nord-americà, amb 1.683,33 punts, ha deixat a Fontané una única oportunitat ja que només puntua la millor de les tres rondes i el català ha sabut aprofitar-la.

El palista ha executat figures de gran complexitat tècnica que l'han portartfins als 1.718,33 punts, una xifra que no ha estat superada per Dane Jackson i que l'ha convertit en campió del món. "És un somni fet realitat. Un somni que he perseguit des que tenia deu o onze anys", ha dit Fontané.

Fontané afegeix aquest títol mundial als seus tres campionats d'Europa dels anys 2010, 2012 i 2016.