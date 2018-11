Sergi Guerrero: “La clau del nostre èxit és el compromís de tot l’equip”

El Barça de rugbi està protagonitzant un dels millors començaments de temporada dels últims anys. Gràcies al jove entrenador Sergi Guerrero (Hospitalet de Llobregat, 1982) l’equip acumula victòries a la Supercopa de Catalunya -on va derrotar la Santboiana- i ocupa la part alta de la classificació de la Divisió d’Honor espanyola oferint una imatge molt sòlida i competitiva. Diumenge va perdre a la pista d’El Salvador de Valladolid (33-16), un dels camps més complicats de la categoria. Entrevistem l’antic capità de la secció, un dels màxims responsables del creixement i la millora de joc de l’equip.

Has passat directament de ser el capità a l’entrenador del primer equip del Barça. Ha sigut difícil fer el pas?

La veritat és que sempre trobo a faltar jugar, però s’ha de saber quan ja no es pot seguir competint al màxim nivell. Sí que tenia claríssim que la meva vinculació i compromís amb el rugbi seria el mateix, i formar part de l’equip tècnic del Barça de rugbi m’omple moltíssim: cada dia aprenem coses noves i agraïm la confiança que el club ha posat en nosaltres.

El teu equip està protagonitzant un gran començament de temporada. Quines són les claus d’aquest èxit?

És veritat que de moment el primer tram de temporada ha sigut molt bo. Penso que no tenim cap gran secret: el grup treballa durament i s’esforça per millorar cada dia. Treballem amb molta serietat per poder competir pels partits cada cap de setmana. La clau del nostre èxit es el compromís de tot l’equip, que es vol entrenar amb duresa i ser competitiu cada minut dels partits.

A ningú se li escapa que una de les millores més importants del Barça ha sigut el joc dels davanters. Com heu resolt la millora en les fases estàtiques?

Aquesta temporada tenim molt bons jugadors a totes les línies. Ara bé, al davant tenim un paquet de davanters força sòlid i lluitador per poder afrontar la competició amb seguretat i confiança en nosaltres mateixos, perquè sabem aprofitar les nostres oportunitats per ser perillosos i fer mal als rivals.

Vista la vostra arrencada de temporada, quin creus que és el sostre del teu equip? Es pot plantejar el títol de Lliga com un objectiu real?

No, de moment no parlem ni de sostres ni de títols, només de preparar-nos per al partit següent. Sempre que vulguem seguir millorant i aprenent, no haurem arribat al nostre sostre: amb humilitat i feina creiem que ens queda molt per millorar. No ens volem creure res i, al contrari, sabem que si no treballem molt no podrem ser tan competitius com volem.

La secció de rugbi és la més antiga de la història del club. Us sentiu una mica oblidats?

No. És cert que encara podem millorar en molts aspectes i som conscients que el club està treballant per poder oferir-nos les millors condicions per poder entrenar-nos i competir. És fonamental el suport del club perquè el rugbi està creixent moltíssim els últims anys tant en nivell de joc i visibilitat com en nombre de fitxes federatives, i el Barça no vol quedar-se fora d’aquest boom de quantitat i qualitat, i més sent un dels clubs amb més història del rugbi estatal.