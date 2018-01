Albert Ramos passa a tercera ronda de l'Open d'Austràlia i Muguruza s'acomiada de la competició

El barceloní Albert Ramos ha accedit a tercera ronda després de superar el nord-americà Tim Smyczek per 6-4, 6-2, 7-6 (2). El català ha aprofitat el seu servei, molt efectiu, i el seu millor joc des del fons de la pista per superar el nord-americà.

Així, Ramos ha aconseguit la seva millor classificació en el Grand Slam australià després de classificar-se per a la tercera ronda. En aquesta fase s'enfrontarà a Djokovic, que ha remuntat per superar Monfils (4-6, 6-3, 6-1 i 6-3).

No ha tingut tanta sort Garbiñe Muguruza, que ha caigut en segona ronda de l'Open d'Austràlia davant la taiwanesa Su-Wei Hsieh per 7-6 (7) i 6-4. Després de perdre el primer set al 'tie break', la jugadora no ha pogut mantenir el ritme en el segon set i ha acabat perdent el partit després de dues hores de joc.