Albert Ramos supera Donaldson i arriba a la segona ronda de l'Open d'Austràlia

Albert Ramos ha aconseguit passar a la segona ronda de l'Open d'Austràlia després de superar el nord-americà Jared Donaldson, de 21 anys i 54 del món, per 6-2, 6-3 i 6-4.

Ramos s'enfrontarà en segona ronda contra el nord-americà Tim Smyczek, que ha derrotat l'australià Alexei Popyrin per 6-3, 6-7 (14), 6-3 i 6-3.

També s'ha classificat per a la segona ronda Garbiñe Muguruza, que ha superat la francesa Jessika Ponchet per 6-4 i 6-3. Per prevenció, Muguruza ha jugat amb la cuixa dreta embenada, després d'haver-se retirat dels tornejos de Brisbane i Sidney prèviament.

Lesió de Munar

El francès Gael Monfils ha frustrat el debut de Jaume Munar en un Grand Slam. El tenista de Santanyí ha caigut aquest dimarts per 6-3, 7-6 (5) i 6-4 en la primera ronda de l'Open d'Austràlia. Munar, finalista júnior de Roland Garros el 2016, ha acabat com ha pogut el partit contra Monfils. Després del seu pas per la fase prèvia havia arribat una mica cansat al seu primer gran compromís i ha acabat amb molèsties a l'adductor esquerre i a l'espatlla dreta, però malgrat tot s'ha negat a retirar-se. El balear ha fet el que ha pogut però en aquestes condicions amb prou feines podia caminar.

540x306 El tenista balear Jaume Munar ha debutat en un Grand Slam / MAST IRHAM / EFE El tenista balear Jaume Munar ha debutat en un Grand Slam / MAST IRHAM / EFE

Monfils s'enfrontarà en segona ronda a serbi Novak Djokovic, que en el seu debut i primer partit de l'any -el primer des que es va retirar de Wimbledon el 12 de juliol passat- ha derrotat el nord-americà Donald Young, per 6-1, 6-2 i 6-4.