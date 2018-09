L'Associació Femenina de Tenis demana el mateix tracte per a homes i dones

L'Associació Femenina de Tenis (WTA) ha donat a conèixer a través del seu president executiu, Steve Simon, un comunicat en què es demana que es doni el mateix tracte d'igualtat a les jugadores i els jugadors en l'aplicació del reglament amb relació a la qüestió del 'coaching' i el codi de conducta a la pista.

La petició arriba arran de la controvèrsia sorgida durant la final femenina de l'Open dels Estats Units disputada dissabte, en què la tenista Serena Williams va ser sancionada amb dos advertiments, la pèrdua d'un punt i després d'un joc per abús verbal contra el jutge de cadira, el portuguès Carlos Ramos.

Williams va perdre la final per 2-6 i 4-6 davant la jove jugadora japonesa Naomi Osaka, que al marge de la controvèrsia durant tot el partit va mostrar més bon joc que la veterana tenista de 36 anys, que buscava aconseguir el setè títol de l'Open dels Estats Units i el vint-i-quatrè Grand Slam.

"La WTA creu que no hi ha d'haver diferència en els estàndards de tolerància a les emocions expressades per homes i dones, i es compromet a treballar amb l'esport per assegurar que tots els professionals siguin tractats de la mateixa manera. No creiem que això es fes la nit passada", opina Simon.

Simon també va abordar la necessitat que es permetessin les instruccions durant els partits després que Williams va rebre tres violacions al codi de conducta, que també li van costar una multa de 17.000 dòlars de la USTA.