El Barcelona Open Banc Sabadell aposta per la nova generació de talents de l'ATP

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó ha fet una aposta decidida per la 'next gen', la nova generació de tenistes cridats a dominar el circuit ATP en un futur pròxim i que seran un dels grans atractius de l'edició del 2019, que es disputarà del 22 al 28 d'abril a les instal·lacions de l'RCT Barcelona-1899.

Així, a la llista d'inscrits del torneig destaquen, a més de quatre 'top 10' i quatre jugadors més entre els 20 primers del rànquing, quatre joves talents que ja han començat a captar l'atenció dels aficionats. "Aquest any hi jugaran Alex de Miñaur, Denis Xapovalov, Frances Tiafoe i Félix Auger. Per a mi és molt important tenir-hi aquests jugadors, perquè són els Nadal, Federer i Djokovic del futur i dominaran el tenis mundial en molt poc temps", ha destacat Albert Costa, director del torneig.

Costa s'ha mostrat orgullós del cartell d'un esdeveniment –"el millor que recordo els últims anys", ha dit– que s'ha presentat aquest dimarts al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Per al director del Godó, disposar d'aquests quatre jugadors, d'edats compreses entre els 18 i els 21 anys, és "molt important per fidelitzar-los, perquè coneguin el torneig i s'acostumin a jugar-hi per quan Rafa Nadal ja no pugui jugar".

El mallorquí, número 2 del rànquing mundial i onze vegades campió a Barcelona, tornarà a encapçalar la participació de l'obert, que compta amb tres jugadors entre els 10 primers de l'ATP: el japonès Kei Nishikori (7), l'austríac Dominic Thiem (8) i el grec Stefanos Tsitsipas (10). "Aquesta combinació entre la 'next gen', quatre 'top 10' i 25 o 26 jugadors entre els 50 primers del rànquing fa que l'edició d'aquest any sigui molt atractiva", ha destacat Costa.

El 67è Trofeu Comte de Godó serà molt especial per a David Ferrer, que jugarà per última vegada a Barcelona, on ha sigut finalista en quatre ocasions –les va perdre totes contra Nadal– i que rebrà un homenatge de l'organització en l'any de la seva retirada. També serà especial per a Manuel Orantes, perquè el torneig rebatejarà amb el seu nom la pista 1 per commemorar que aquest 2019 es compliran 50 anys de la seva primera victòria en l'obert barceloní.