Federer salva set pilotes de partit i es planta a semifinals de l'Open d'Austràlia

Tres hores i mitja ha necessitat Roger Federer per desfer-se d'un combatiu Tennys Sandgren, l'autèntica sorpresa del torneig australià. El suís, que ha hagut de salvar fins a set pilotes de partit, l'ha superat per 3-6, 6-2, 6-2, 6-7 i 3-6 i s'ha classificat per a les semifinals de l'Open d'Austràlia. El seu rival a les semifinals serà el tenista serbi Novak Djokovic, que ha derrotat en tres sets -6-4, 6-3 y 7-6(1)- el canadenc Milos Raonic.

Federer, que s'ha emportat el primer set amb relativa facilitat, ha perdut per un incontestable 6-2 els dos següents, i ha fet que Sandgren creixés i veiés la classificació per a les semifinals a tocar. Amb el nord-americà amunt i Federer defensant-se, el suís s'ha refet i, com està acostumant en aquest Open d'Austràlia, ha capgirat el partit. Després de remuntar un 4-8 en contra en el súper tie break en la tercera ronda contra John Millman i remuntar un set en contra davant de Marton Fucsovics, el suís ho ha tornat a fer aquest dimarts contra Tennys Sandgren.

Així, el de Basilea ha hagut de remuntar set pilotes de partit, tres d'elles al desè joc del quart set i quatre més en el tie break. I això li ha donat ales per adjudicar-se el cinquè i definitiu set i passar a semifinals d'un torneig que ha guanyat en sis ocasions.

651x366 Tennys Sandgren i Roger Federer es saluden després del partit que els ha enfrontat a l'Open d'Austràlia / HANNAH PETERS / GETTY Tennys Sandgren i Roger Federer es saluden després del partit que els ha enfrontat a l'Open d'Austràlia / HANNAH PETERS / GETTY

"És molt especial jugar contra Federer. Em vaig enfadar molt quan vaig perdre contra Sam Querrey a Wimbledon als vuitens de final, perquè en la següent ronda m'hauria enfrontat a Rafa Nadal. Ara jugar els quarts de final d'Austràlia contra el Roger serà realment divertit", assegurava abans del partit Sandgren, que ja havia deixat enrere Berrettini i Fognini. El nord-americà, que aquest dimarts segurament ha fet un dels seus millors partits, es va donar a conèixer ara fa dos anys, també a Austràlia, quan es va desfer primer de Stan Wawrinka en tres sets i, dies més tard, aconseguia superar Dominic Thiem en cinc mànegues per posar els dos peus als quarts de final del torneig. Llavors tenia 26 anys i fins aquell moment no havia guanyat un sol partit de Grand Slam.

Aquest dimarts, de fet, Federer, de 38 anys, ha demanat la presència del fisioterapeuta perquè el tractés de la cuixa dreta després de mostrar-se físicament tocat en els punts anteriors. Tot i això, ell era l'únic capaç de capgirar el partit i de classificar-se per quinzè cop per a la penúltima ronda del Grand Slam australià. Sandgren ha tingut la seva oportunitat i l'ha deixat escapar. I aquestes coses, davant d'esportistes com Federer, es paguen cares.

Ara, a semifinals, Federer s'enfrontarà al guanyador del partit entre Novak Djokovic i Milos Raonic.