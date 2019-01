Kvitová-Osaka, la final femenina de l'Open d'Austràlia

Aquest dijous ha quedat definida la final femenina de l'Open d'Austràlia: Kvitová-Osaka. La txeca ha aconseguit passar a la final després de superar la nord-americana Danielle Collins, mentre que la japonesa s'ha desfet de la també txeca Karolína Plísková.

La final, a més de ser el primer enfrontament entre les dues jugadores, suposarà una lluita pel número 1, després que l'última candidata amb opcions, la txeca Plisková, s'hagi acomiadat de Melbourne Park a semifinals.

En la primera semifinal, la tenista txeca Petra Kvitová no s'ha arronsat per aconseguir la seva primera final a Melbourne i ha superat la nord-americana Danielle Collins per 7-6 (2) i 6-0 en una hora i mitja de joc. La tenista de Bílovec, que ha superat la seva millor actuació en el 'major' australià després d'accedir a la final, ha posat fi al recorregut de la tenista revelació del quadre, Danielle Collins, que ha aconseguit arribar a la semifinal en el seu primer Open d'Austràlia.

Kvitová ha engrandit la seva immillorable arrencada d'any després d'acumular 12 partits guanyats des del gener, els quals li han servit per aixecar el títol a Sydney i assolir, a Melbourne, la seva primera final en un 'major' de pista dura. Així mateix, Petra Kvitová s'ha convertit en la primera tenista txeca que supera la ronda de semifinals després que Jana Novotná disputés la final de l'edició del 1987.

249x249 Naomi Osaka, durant les semifinals de l'Open d'Austràlia / PETER PARKS / AFP Naomi Osaka, durant les semifinals de l'Open d'Austràlia / PETER PARKS / AFP

Per la seva banda, la japonesa Naomi Osaka ha aconseguit la seva segona final consecutiva en un torneig Grand Slam després de vèncer la txeca Karolína Plísková per 6-2, 4-6 i 6-4 en una hora i cinquanta minuts. La japonesa, vigent campiona del 'major' nord-americà, ha tornat a necessitar tres sets per posar fi al recorregut de Karolína Plísková, botxí de tenistes com la nord-americana Serena Williams i la hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza.