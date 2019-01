Pliskova firma una remuntada històrica per eliminar Serena Williams de l'Open d'Austràlia

La tenista txeca Karolina Pliskova ha firmat una remuntada històrica després d'aixecar un 1-5 en el set definitiu i ha superat en els quarts de final la nord-americana Serena Williams per 6-4, 4-6 i 7-5 en dues hores i deu minuts de partit.

"Ja era gairebé al vestidor, i ara que me n'adono soc aquí parlant com a guanyadora del partit", ha admès una sorpresa i lluitadora Pliskova, que ha frustrat la possibilitat que la tenista de Saginaw igualés Margaret Court com a tenista amb més títols de Grand Slam, 24.

Pliskova, que va fer un partit perfecte en la ronda anterior davant la hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza, ha aconseguit, per primera vegada en la seva carrera, passar a les semifinals del primer 'major' de l'any.

A més de l'encert i la valentia de la sisena favorita del torneig, un altre dels possibles factors que han propiciat la remuntada ha sigut una lleu torçada de turmell que Serena Williams ha patit quan el marcador lluïa 5-1 al seu favor en el tercer set.

La jugadora txeca, pupil·la de l'extenista Conchita Martínez, s'enfrontarà en la següent ronda a la japonesa Naomi Osaka, que ha superat per la seva banda la ucraïnesa Elina Svitolina.

Djokovic ja és a semifinals

Novak Djokovic necessitava recuperar el seu millor nivell si volia ser a les semifinals de l'Open d'Austràlia. Després de superar amb dificultats a Medvedev als quarts de final, on es va mostrar massa irregular, li tocava enfrontar-se a un Kei Nishikori que arribava pletòric després d'un partit llarguíssim contra Pablo Carreño, però amb dubtes sobre el seu estat físic per la durada dels seus anteriors partits. Uns dubtes que s'han confirmat en finalitzar el primer set del partit, on el serbi li ha passat per sobre (6-1), moment en el qual ha hagut de ser atès pel seu fisioterapeuta per molèsties a la seva cama dreta.

Un fort embenatge li ha permès iniciar el segon set, però visiblement tocat, no ha pogut fer front a l'ofensiva de Djokovic, que no ha baixat el llistó. El japonès ha deixat de córrer les boles i, amb 4-1 al marcador de la segona màniga, ha decidit abandonar. El seu dolor ha estat una llosa massa gran per poder seguir.

Amb aquesta victòria, el número 1 del món arriba a les semifinals del primer Grand Slam de la temporada, on l'espera el francès Lucas Pouille, que ha assolit per primer cop unes semifinals d'un Grand Slam en superar el canadenc Milos Raonic en quatre sets: 7-6 (4), 6-3, 6-7 (2) i 6-4. Raonic no ha pogut fer valdre aquest cop el seu potent servei, que li va servir per eliminar jugadors de la talla de l'australià Nick Kyrgios, el suís Stan Wawrinka o l'alemany Alexander Zverev.