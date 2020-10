Rafa Nadal accedeix a les semifinals de Roland Garros per 13a vegada

Rafa Nadal es va classificar la nit de dimarts a dimecres per jugar les semifinals de Roland Garros per tretzena vegada en la seva carrera, després de derrotar a París, en una sessió nocturna, el jove italià Jannik Sinner per 7-6, 6 -4 i 6-1, en 2 hores i 49 minuts. El número 2 del rànquing s'enfrontarà per un lloc a la final contra l'argentí Diego Schwartzman, que ve de derrotar-lo al Masters 1.000 de Roma.

El partit de quarts de final va començar molt tard. "No he jugat enfadat, seria un mal començament i més en quarts de Roland Garros. He acceptat les condicions, s'ha donat un cúmul de circumstàncies, sé que no és l'ideal, però sobretot per la temperatura. Però en un torneig de dues setmanes passen coses i cal tractar d'adaptar", va assegurar Nadal.