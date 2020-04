Wimbledon confirma la seva suspensió

El prestigiós torneig de tenis de Wimbledon ha confirmat la seva suspensió. Els organitzadors han explicat que no hi haurà edició el 2020 i la del 2021 serà entre el 28 de juny i l'11 de juliol. El torneig tenia contractada una assegurança en cas de pandèmia i mantindrà bona part dels ingressos.

La pandèmia del coronavirus té aturat el circuit de l'ATP i el de la WTA, de moment, fins al 7 de juny. A més, ha provocat que un altre dels Grand Slams del calendari, Roland Garros, s'hagi ajornat fins al setembre. Pel que fa a Wimbledon, el torneig més antic, només s'havia cancel·lat fins ara amb motiu de les dues guerres mundials.

La seu del US Open es converteix en un hospital i prepararà aliments

L’Associació de Tenis dels Estats Units ha cedit les instal·lacions del Centre Nacional de Tenis Billie Jean King, seu del US Open, per improvisar-hi un hospital. Així, a Flushing Meadows s’hi instal·laran uns 350 llits i a les cuines es prepararan paquets amb aliments per fer front a la pandèmia del coronavirus, que està colpejant amb força el país nord-americà. És una mesura que han pres les autoritats estatals per multiplicar la capacitat de cobertura sanitària de la zona de Nova York, una de les més afectades. El Flushing Meadow Park és situat al nord de la ciutat, al barri de Queens.