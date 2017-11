Un sorprenent Goffin es desfà de Federer i es planta a la final del Masters

David Goffin ha aconseguit aquest dissabte superar Roger Federer a les semifinals del Masters i, per tant, ha guanyat d'aquesta manera un lloc a la final. El belga ha plantat cara, jugant de manera espectacular i batallant tots els punts, per aconseguir un triomf sorprenent davant Federer (6-2, 3-6 i 4-6).

De fet, el partit, que ha estat molt igualat, ha començat bé per als interessos de Federer. Ha trigat set minuts a trencar el servei de Goffin, però ha aconseguit situar-se amb un 2-0 al marcador ben aviat. Al primer set, el suís ha estat molt superior a Goffin (6-2), que s'ha refet ràpidament per afrontar el segon.

La segona mànega l'ha encarrilat, de fet, amb certa comoditat, gràcies al 0-3 que lluïa al marcador. Federer ha salvat la primera pilota de set per al belga, però amb el servei, Goffin no ha perdonat i s'ha adjudicat el segon set del partit.

1st victory over Roger Federer

1st final at the #NittoATPFinals



"I have no words. I cannot describe how I'm feeling... so much joy, so much happiness." - David Goffin



