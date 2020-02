Un grup minoritari d'aficionats de l'Espanyol profereix insults racistes a Adama Traoré

Menys d'un mes després que 12 aficionats de l'Espanyol proferissin insults racistes cap al davanter negre de l'Athletic Club, Iñaki Williams, una altra minoria de seguidors blanc-i-blaus van cometre la mateixa falta –crits de "uh, uh, uh!", simulant el so dels micos– contra el jugador català d'origen malià del Wolverhampton Wanderers, Adama Traoré. Segons ha pogut confirmar l'ARA, que ha tingut accés a un vídeo on s'escolten els càntics racistes, una minoria de seguidors desplaçats al Molineux Stadium van intentar pressionar l'extrem dels Wolves amb aquesta mena de crits.

Les imatges corresponen a la grada superior d'un dels gols, la grada Stan Cullis Stand, on es van ubicar la majoria dels 1.200 seguidors blanc-i-blaus desplaçats. "Alguns el van xiular i van fer una acció menyspreable, el soroll del mico. Cada cop que Adama atacava al primer temps, cap a la porteria que teníem més a prop, sentia gent fent aquest soroll. En un moment concret de la segona part, a més, em vaig girar per dir-li a un noi jove que s'aturés i deixés de fer-ho, que ja n'hi havia prou. Però ni em va mirar. Era conscient del que feia", confessa a l'ARA un aficionat de l'Espanyol que va presenciar els fets. Ell mateix deixa clar que els crits se sentien, tal com es pot confirmar al vídeo, però matisa que no els proferien "la majoria dels seguidors".

Aquest no va ser l'únic espectador que va advertir els càntics racistes, ja que alguns aficionats del Wolverhampton també en van fer ressò a les xarxes socials. Un d'ells, Tom Wooding, assegura que va notificar-ho als responsables de seguretat del club, que van identificar un jove aficionat a qui, malgrat tot, no es va expulsar del recinte. L'Espanyol, consultat per l'ARA, encara no s'ha pronunciat sobre aquest assumpte. La investigació d'aquest fet, si s'arriba a obrir, podria coincidir amb la resolució del Comitè de Competició pel cas Williams, prevista per a finals d'aquest mes de febrer. Aquest organisme va anunciar l'obertura d'"un procediment extraordinari" que podria comportar sancions als responsables dels fets, ja identificats, però també al club.

So some of you may have noticed the 200 or so Espanyol fans in the "Delegated" zone in W7 this evening. A small number were making monkey gestures and shouting "Mono" (Monkey in Spanish) at Traore just before half time. I have never been so incensed at a football match...