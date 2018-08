El missatge d’Ernesto Valverde a Dembélé

Dissabte passat, en la roda de premsa prèvia a la Suercopa, Ernesto Valverde va defensar la continuïtat d’Ousmane Dembélé, però amb menys contundència que quan li van preguntar més tard pel futur de Jasper Cillessen. “No sé si hi ha l’opció [que surti del Barça], jo soc l’entrenador i comptem amb ell”, va verbalitzar el basc sobre el futur del francès. 24 hores després va parlar des del lloc on més acostumen a parlar els entrenadors: des la pissarra. Tot i que només portava una setmana i un parell de dies entrenant-se després de tornar del Mundial, Valverde va apostar pel francès en l’onze inicial que diumenge va saltar a la gespa de Tànger i va conquerir la 13a Supercopa del club, precisament amb un golàs de Dembélé. Tot plegat s’ho va mirar el brasiler Malcom des de la grada, ja que el tècnic el va deixar fora de la convocatòria. Un fet que es pot llegir com un missatge de confiança cap al francès, que va veure com un futbolista fitxat recentment que ocupa el seu mateix lloc al camp ni tan sols es va asseure a la banqueta.

Dembélé no va desaprofitar la seva oportunitat i va respondre amb una actuació de menys a més. En les dues variants que Valverde va provar durant els 86 minuts que el francès va estar en el terreny de joc, el Mosquit, com l’anomenen els seus companys, es va adaptar al rol que tenia assignat i va aportar les seves qualitats a l’equip. A la primera meitat va jugar d’extrem esquerre en el 4-3-3 que va plantejar Valverde, però amb tendència a ajuntar-se amb Luis Suárez i deixar el carril esquerre lliure per a les pujades endimoniades de Jordi Alba. Tot i que se’l va veure fora de lloc en alguns moments, no va deixar d’oferir-se. Diumenge ningú es va prendre la Supercopa més seriosament que Dembélé.

De fet, el francès no va abandonar el seu posat seriós en tot el partit. A la segona part, amb el canvi de sistema al 4-2-3-1 i l’entrada de Coutinho, Dembélé va passar a la banda dreta, on va explotar millor els seus registres. Es va entendre amb Messi (entre els dos van firmar 20 combinacions, més del doble que entre l’argentí i Suárez), va aportar velocitat i va ser descarat a l’hora d’encarar l’àrea sevillista. També se’l va veure més compromès en tasques defensives que en altres ocasions, una faceta que Valverde insisteix a demanar-li. El seu pic de confiança va arribar al minut 78, quan des del vèrtex dret de l’àrea va enviar una fuetada impossible per al porter Tomas Vaclik que va tocar el travesser abans d’entrar.

“Dembélé és un jugador que està amb nosaltres i tenim grans esperances dipositades en ell. Ja estem acostumats que tot el soroll que ve de fora no ens influeixi. Ha participat en el joc activament, ha ajudat en la defensa i ha fet un golàs”, el va lloar Valverde després del partit, en unes declaracions que defensaven més la continuïtat de l’extrem que les que havia verbalitzat en la prèvia de la Supercopa. “Me n’alegro molt per l’Ousmane; ha guanyat el Mundial amb França i un golàs seu ens ha permès guanyar el títol”, va valorar el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Diumenge Valverde va posar a prova Dembélé i aquest va respondre amb maduresa, seriositat i sent decisiu. El francès té la confiança del president blaugrana, que abans de la Supercopa ja havia reiterat més d’un cop que el club compta amb ell.

Els cants de sirena del PSG

Tot i tenir la confiança de Bartomeu i ser una aposta de present i de futur -té 21 anys- per la qual el Barça va pagar l’estiu passat 105 milions d’euros (més 40 en variables), si el club rebés una oferta per a Dembélé proporcional o superior al seu preu de mercat s’estudiaria la possibilitat d’acceptar-la. Amb el mercat de fitxatges de la Premier ja tancat pel que fa a incorporacions, un dels pocs clubs candidats -per no dir l’únic- que podrien presentar una xifra suculenta per endur-se el francès és el PSG. Aquesta temporada, l’alemany Thomas Tuchel és el tècnic dels parisencs i va entrenar Dembélé quan jugava al Borussia Dortmund. Llavors Tuchel va dir que el francès serà “un ferm candidat a la Pilota d’Or quan s’acabi el duel entre Messi i Cristiano Ronaldo”.