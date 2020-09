La Moció de censura estira les orelles a Jordi Farré

Els responsables de la moció de censura contra la directiva de Josep Maria Bartomeu es preparen per a una “setmana frenètica” que omplirà Barcelona i les xarxes de publicitat. La moció té temps fins al 17 de setembre per aconseguir 16.500 signatures de socis del Barça, la xifra necessària per organitzar un referèndum per votar si Bartomeu ha de plegar.

Els portaveus van explicar que donarien noves dades dilluns vinent (dimarts passat ja havien recollit 7.500 signatures). També van admetre que no se sentien còmodes amb la decisió d’un dels precandidats que els dona suport, Jordi Farré, que aquests dies ha demanat el telèfon i l’email a qui vulgui signar. Els vuit grups d’opinió blaugrana que formen part de la moció, així com els altres dos precandidats que els donen suport, Víctor Font i Lluís Fernández Alà, se’n van desmarcar recordant que “no cal donar aquestes dades quan se signa. El que fa Farré és lícit però no ho compartim”.

En una roda de premsa telemàtica, els responsables han explicat que la propera setmana serà clau i "frenètica", així que intentaran potenciar encara més la recollida de firmes amb campanyes que inclouen la cançó "Llença't" de Lax n'Busto. El grup musical ha donat permís als responsables de la Moció, que han admès que es va plantejar intentar utilitzar la signatura digital per recollir més signatures. "Les firmes digitals no seran vàlides. Creiem que és bo que es lluiti, però no serveix per aquesta moció. Esperem que en el futur es pugui realitzar", han comentat recordant que la Secretaria general de l'esport no els donava permís per fer-ho.