Els Márquez fan doblet de 'poles' sobre l'asfalt moll de Sepang

Marc Márquez no es relaxa ni amb el seu cinquè títol mundial de Moto GP sota el braç. El pilot de Cervera ha aconseguit una nova 'pole', aquest cop en un circuit, el de Sepang, on la pluja ha marcat la sessió classificatòria. És la 'pole' número 80 de Márquez en la seva carrera, la 52ª en la categoria reina i la setena d'aquesta temporada. "Tenim ritme per fer podi com a mínim, tot i que si és en aigua és més loteria. Prefereixo en sec, així se'm dona millor. Em sento preparat per fer una bona carrera, encara que hi ha uns quants pilots amb bon ritme", ha explicat el cerverí.

Una forta tormenta ha obligat a la direcció de Moto GP a alterar les previsions horaries de cara a la penúltima prova del mundial de motociclisme, el Gran Premi de Malàisia. Després que se celebressin les classificacions oficials de Moto 3 i Moto 2, l'aigua ha obligat a ajornar durant gairebé una hora la Q1 de Moto GP. Així mateix, ha portat a avançar dues hores els horaris de les tres curses oficials de diumenge, ja que per aquest dia també hi ha previsions de forta pluja.

Així, les proves oficials es disputaran aquest diumenge a les 10 horari local (Moto 3), 11.20 h (Moto 2) i 13 h (Moto GP). L'hora catalana de les proves són 7 hores menys: 3 h (Moto 3), 4.20 h (Moto 2) i 6 h (Moto GP). Els canvis han estat modificats per direcció de cursa amb el vistiplau dels pilots.

Un d'ells, Pedrosa, ha reconegut als micròfons de Movistar Moto GP que, amb els bassals que hi ha, "no es pot córrer". "La pluja d'aquest any és molt forta. Es una situació difícil, em sembla bé el canvi d'horari, hauria d'ajudar a que demà correm en sec. Hem vingut dues setmanes més tard del que és habitual a Sepang, i potser afecta al temps. Sempre correm en moll aquí, és l'hora de la pluja". Certament, l'octubre és temps de pluges a Malàisia, país que aquesta època es veu afectat pel monsó i les seves pluges torrencials. "A aquesta hora hi ha més possibilitats de córrer en sec, tot i que pot ploure igualment. Si més no, hi ha més temps per ajornar la prova i, en cas que plogui, ajornar-la fins dilluns", ha afegit el seu company d'equip, Márquez.

540x306 El circuit de Sepang, inundat per la pluja / YAMAHA MOTO GP El circuit de Sepang, inundat per la pluja / YAMAHA MOTO GP

El bon drenatge de l'asfalt de Sepang ha permès que, uns minuts després que deixés de ploure, es pogués reprendre la Q1, una primera tanda que ha estat dominada per Álvaro Bautista. A la Q2, el millor registre l'ha firmat Marc Márquez, que ha acabat pel terra en una caiguda sense conseqüències a causa de l'aigua que encara hi havia sobre l'asfalt del circuit de Malàisia. Dovizioso ha estat a punt de superar el seu registre, però ha caigut en la darrera volta de classificació, de forma que serà Márquez qui sortirà des de la primera posició de la graella.

Uns minuts abans, el seu germà, Àlex Márquez ha estat el més ràpid de Moto 2 i sortirà des de la 'pole', per davant de Luca Marini i Fabio Quartararo. En Moto 3, la 'pole' ha estat per Jorge Martín, que intentarà ampliar el liderat sortint des de la primera posició de la graella. El seguiran Marco Bezzechi, el seu rival immediat per la lluita pel títol mundial, i Tony Arbolino.