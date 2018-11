Jorge Lorenzo debuta amb Honda amb un temps discret en els primers entrenaments de la temporada

Una mica més de 24 hores després del final del Mundial de motociclisme, els pilots van començar a preparar la temporada vinent amb els primers entrenaments al circuit Ricardo Tormo de Xest. 24 hores per canviar de colors, d’equip o de dorsal, en molts casos. El mallorquí Jorge Lorenzo, per exemple, va començar el seu periple a l’equip Honda, després d’haver competit amb Ducati els dos últims anys, dues temporades en què va acabar tercer i setè a la general. Lorenzo, que va viure els seus millors anys amb Yamaha, amb tres títols de campió del món de MotoGP en les 7 temporades que va defensar l’escuderia amb seu a Shizuoka, serà aquest curs company d’equip del campió del món, Marc Márquez. “No l’he vist rodar gaire ràpid”, va dir Valentino Rossi quan li van preguntar per la primera aparició de Lorenzo amb Honda, en unes voltes per anar acostumant-se a la nova moto que va fer amb una granota tota negra, sense marques, perquè té contracte amb Ducati fins a finals d’any.

Lorenzo va marcar el divuitè millor temps sobre una pista molla per la pluja. El mallorquí, tal com va fer a l'últim Gran Premi, no va forçar perquè encara nota les molèsties causades per una caiguda molt forta a l'octubre a Tailàndia, en què es va fer mal al peu dret. La lesió el va deixar sense poder competir en dos dels últims tres grans premis del calendari. El millor temps el va marcar la Yamaha de Maverick Viñales. El pilot de Roses va marcar un millor temps d'1:31.416, per davant del vigent campió Marc Márquez (1:31.718) i l’italià de Yamaha Valentino Rossi (1:31.845). Un altre mallorquí, Joan Mir, es va poder estrenar a la categoria reina després d’haver participat aquesta temporada en el Mundial de Moto2. Fa dos anys, Mir va ser campió del món de Moto3.